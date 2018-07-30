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"كهرباء أسوان": تنفيذ خط الربط بين توشكى ووادى حلفا بتكلفة 50 مليون دولار

الإثنين، 30 يوليه 2018 07:19 ص
"كهرباء أسوان": تنفيذ خط الربط بين توشكى ووادى حلفا بتكلفة 50 مليون دولار شبكات كهرباء - ارشيفية
أسوان ندى سليم
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 كشف كمال الدين عبد العاطي، مدير عام شبكات الكهرباء بأسوان، عن تفاصيل مشروع تنفيذ خط الربط بين مصر والسودان بقدرة 300 ميجا وات كمرحلة أولى، لافتا إلى أنه وقع الاختيارعلى شركة L&t الهندية المتخصصة فى مجال إقامة أبراج الكهرباء، من خلال مناقصة تم طرحها من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأشار مدير عام شبكات الكهرباء بأسوان، لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم تحديد طول خط الربط الخاص بمصر من مدينة توشكى وحتى منفذ أرقين المصري بطول 95 كيلو متر، حيث سيتم إنشاء 300 برج كهربائى بتكلفة 50 مليون دولار، موضحا أن طول الخط الخاص بدولة السودان يبدأ من أرقين وحتى وادى حلفا بطول 67 كيلو متر.

وأوضح أنه من المقرر أن ييتم تنفيذ خط الربط بين مصر والسودان خلال 3 أشهر، مشيرا إلى أنه سيتم البدء بمحطة للربط الكهربائى مع دولة السودان  بطاقة أولية بقدرة تتراوح من 200 الي 300 ميجا وات، وتصل إلى 3 ألاف ميجا وات بالمستقبل، من خلال محطة تحويل توشكى 2 بجهد 220 كيلو فولت.

 


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