كشف واقعة عجز 2754 أسطوانة بوتاجاز بمصنع تعبئة فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

كشفت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع لجنة من مديرية التموين بالمحافظة، عن وجود عجز أسطوانات بوتاجاز داخل مصنع سلوى للبوتاجاز يصل الى 2754 أسطوانة وبيعها بالسوق السوداء اى ما يعادل 32 طن غاز صب ، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد عادل عبدالعزيز، مدير التجارة الداخلية بأسوان، فى تصريحات صحفى، أنه شن حملة على المصنع وجرده بعد ظهور عجز فى الاسطوانات وقد تبين اختفاء العديد من الأسطوانات تصل لـ 32 طن غاز صب وبالفعل تم تحرير محضر وتحويله للنيابة، مشيرا إلى استمرار الحملات المفاجئة من مديرية تموين أسوان لضبط الفساد.