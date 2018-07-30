فيديو.. وزير الكهرباء: أبلغت وزير النقل بقدرتنا على تشغيل القطارات الكهربائية

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه أكد لوزير النقل استعداد الوزارة تشغيل القطارات الكهربائية، مشدداً على أن البلاد تمتلك الطاقة الكافية لتشغيل هذه القطارات، وتابع:"لدينا الطاقة الكافية لتشغيل هذه القطارات"، مشدداً على امتلاك مصر لطاقات متجددة تستطيع توليد 90 ألف ميجاوات

وأضاف "شاكر"، فى سياق آخر خلال حواره مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن موقع مصر متميز جدا ويجعلنا محور لنقل الطاقة فى العالم كله ونعمل على ذلك فى هذا التوقيت،وتابع:" وفى الوقت الحالى لدينا خط ربط مع الاردن وليبيا والسعودية وقبرص ..ونجهز حاليا لوضع خط ربط بين مصر والسودان بالتنسيق مع وزير الكهرباء السودانى".

ومن حيث الطاقة النووية، قال وزير الكهرباء، أن مصر فى مرحلة اعداد الدراسات للمحطات النووية والأمور تسير طبقا للمعايير والمقاييس العالمية، مشدداً على أن المشروعات النووية تعتمد على دراسات حقلية تتناسب مع هذا الامر اكثر قبل البدء فى الانشاءات، وتابع:"ارسلنا لمجموعة من الدول علشان الطاقة النووية جلنا عروض مع روسيا والصين وكوريا واستقرينا على روسيا علشان العرض كان افضل ..الجزء النووى بيبقى ٢٠ ٪ من المحطة وباقة المحطة عادية مثلها مثل اى محطة ..وهنتعاقد مع أعلى مستوى من الأمان".

وعلى مستوى الحياة الشخصية قال وزير الكهرباء،إنه لم يذهب إلى المصيف فى الساحل الشمالى إلا ٤ ايام فقط فى خلال السنوات الـ5 الماضية، وتابع:" أنا اتعلمت على حساب مصر واخدت الدكتوراه على حساب مصر وحصلت على العلم اللى وصلت ليه من خلال إنفاق الدولة على فلازم نديها حقها ..وده بسيط جدا".

ورداً على سؤال مقدم البرنامج بشأن توجيه رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال وزير الكهرباء:"أنا معجب بالرئيس كشخص لقدرته ورؤيته لتنفيذ الأعمال وقدرته على متابعتها بأدق بتفاصيلها شئ لم أراه فى حياتى ..أنا منبهر بهذه الشخصية وأرجوا أنه ميفهمش هذا الكلام على أنه نفاق لأنى مش عاوز حاجة من حد..ولكن هذا ما أشعر به".