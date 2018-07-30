فيديو.. محمد شاكر: الرئيس اعتبر الكهرباء "أمن قومى" ووجه بسرعة حل مشكلاتها

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر مرت بظروف صعبة جدا فى قطاع الكهرباء فى 2014، وقد تأثرت كل مناحى الحياة بسبب تعلق الكهرباء بكل شئ، ما دفع لاتخاذ مجموعة من الإجراءات مكنت من التغلب على الأزمة فى فترة أقل مما كانت متوقعة.

وأضاف "شاكر"، خلال حواره مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالتغلب على أزمة الكهرباء فى أسرع وقت لأنها مسألة "أمن قومى" وأعطانا الدعم اللازم لتحقيق ذلك، وتابع: "كان يجلس معنا كل أسبوع لحل الأزمة واتخذنا طرق مختلفة عن الطرق التقليدية للانتهاء من الأزمة".

وتابع وزير الكهرباء:"الرئيس كان يتابع بنفسه أزمة التيار الكهربائى وجميع المؤسسات فى الدولة كانت تعمل فى اتجاه واحد نحو إنهاء أزمة الكهرباء".