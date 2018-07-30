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فيديو.. ضياء رشوان: العالم يتحدث عن هزيمة الإرهاب بمصر وعودة الأمان لشمال سيناء

الإثنين، 30 يوليه 2018 08:53 م
فيديو.. ضياء رشوان: العالم يتحدث عن هزيمة الإرهاب بمصر وعودة الأمان لشمال سيناء ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات
كتب أيمن رمضان
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قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن العالم الآن يتحدث عن هزيمة الإرهاب فى مصر وعودة الأمن والأمان إلى أهالى العريش وبئر العبد بعد زيارة مراسلى وكالات الأنباء العالمية إلى شمال سيناء تحت إشراف القوات المسلحة، مشدداً على أن كافة التقارير التى نشرت أو التى فى طور النشر عن هذه الزيارة لم يتم خلالها توجيه المراسلين لكتابة شئ بعينه أو منع شئ شاهدوه هناك مطلقاً.

وأضاف "رشوان"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، عبر فضائية "المحور"، أن الإعلام الدولى شعر بتفاصيل كثيرة فى نمط الحياة بشمال سيناء بعد العودة إلى الحياة الطبيعية عقب دحر القوات المسلحة للتنظيمات الإرهابية التى كانت تعمد فى نشر الفوضى والقتل، وتابع:"مازال هناك بعض الوكالات لم تنشر تقاريرها وخلال ساعات قليلة ستنشر الوكالات العالمية تفاصيل زيارة مندوبيها إلى شمال سيناء".

 

 

 


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شمال سيناء

ضياء رشوان

هيئة الاستعلامات

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