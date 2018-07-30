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الإثنين، 30 يوليه 2018 10:53 م
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فيديو.. سفارة المغرب فى القاهرة تحتفل بذكرى عيد العرش

الإثنين، 30 يوليه 2018 08:25 م
فيديو.. سفارة المغرب فى القاهرة تحتفل بذكرى عيد العرش الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار خلال الاحتفالية
كتب أيمن رمضان
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احتفلت سفارة المغرب بالقاهرة بذكرى عيد العرش، وسط حضور كبير من الشخصيات العامة والسياسية وأعضاء مجلس النواب والشخصيات الدينية، بينهم الدكتور أسامة الأزهرى مستشار الرئيس للشئون الدينية، والنائب السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، والدكتور خالد عنانى، وزير الآثار.

كان العاهل المغربى الملك محمد السادس، قد دعا جميع المؤسسات والأحزاب بالبلاد إلى "الترفع عن الخلافات" والانخراط فى العمل الجماعى والتنسيق من أجل رفع تحديات النهوض بالأوضاع الاجتماعية واستباق مطالب وانتظارات المواطنين بدل تركها تتفاقم.

وشدد العاهل المغربى فى خطاب وجهه إلى الشعب  بمناسبة عيد الجلوس التاسع عشر، والذى ألقاه من مدينة الحسيمة التى عرفت العام الماضى سلسلة من الاحتجاجات حول مطالب اجتماعية للسكان، على ضرورة القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية فى مجال الدعم والحماية الاجتماعية، داعيا إلى ضرورة إيلاء الأولوية فى هذا المجال لقضايا دعم التمدرس وتعميم التغطية الصحية وبرامج مكافحة الفقر ومأسسة الحوار الاجتماعى بين الحكومة والنقابات وتسريع إصلاح سياسة الاستثمار وتنافسية المقاولة المغربية.

 

 


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