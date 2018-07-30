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غدا.. كوكب المريخ فى أقرب مسافة من الأرض منذ عام 2003

الإثنين، 30 يوليه 2018 12:44 م
غدا.. كوكب المريخ فى أقرب مسافة من الأرض منذ عام 2003 كوكب المريخ - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يصل كوكب المريخ غدا الثلاثاء 31 يوليو 2018  إلى أقرب مسافة من الأرض، وهى الأقرب منذ عام 2003 حيث كانت المسافة الأقرب للمريخ منذ حوالى 60,000 عام  وهو الآن بعيد قليلاً من ذلك بقليل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن المريخ سيقع على مسافة  57.59 مليون كيلومتر عند الساعة (8 مساء بتوقيت غرينتش)،  وسيكون هذا الاقتراب بين الكوكبين الاقرب حتى تقابل 15 سبتمبر 2035.

وتابع التقرير : كان المريخ وقع فى التقابل فى 27 يوليو عندما عبرت الأرض بينه والشمس ، وفى الوقت الحالى هناك عاصفة ترابية تلف كامل الكوكب تجعل قرصه يظهر ضبابياً عند رصده من خلال التلسكوب، مشيرة إلى أن كوكب المريخ سيقع في أقرب نقطة إلى الشمس فى 16 سبتمبر 2018، والعاصفة الترابية  الحالية على المريخ بدأت فى أوائل يونيو الماضى.

وقالت :بشكل عام ، المريخ ساطع في عام 2018 في الفترة من  7 يوليو إلى 7 سبتمبر، والآن يلمع أكثر من كوكب المشتري، وهو أمر نادر أن يتفوق لمعان المريخ على كوكب المشتري.

وكشف التقرير أنه من الآن أواخر يوليو و أغسطس ، 2018  يرصد المريخ طوال الليل تقريبا، حيث يشاهد فى الشرق عند بداية الليل ويصل أعلى السماء قرب منتصف الليل ويرصد فى الغرب مع بدء الفجر، حيث يبدو للعين المجردة كنقطة ضوئية مائلة للحمرة تلمع بضوء ثابت.

جدير بالذكر، أن المريخ سيبقى ساطعا فى السماء حتى أوائل شهر سبتمبر، وبعد ذلك سيكون ظهوره الاستثنائى في عام 2018 قد انتهى، وسيبدأ الكوكب في التلاشي وسيكون علينا الانتظار حتى العام 2035 لنرى ذلك السطوع للمريخ مرة أخرى.


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