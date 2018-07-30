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الإثنين، 30 يوليه 2018 08:11 ص
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غدا.. أخر موعد للتسجيل فى موقع حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين، 30 يوليه 2018 07:00 ص
غدا.. أخر موعد للتسجيل فى موقع حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة العاصمه الاداريه- صوره ارشيفيه
كتب أحمد حسن
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تنتهى غدا الثلاثاء فترة التسجيل  على الموقع الإلكترونى لحجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة، والتى حددتها وزارة الإسكان عقب إعلانها إطلاق الموقع الإلكترونى الخاص بحجز 2048 شقة التى تم طرحها للحجز من قبل وزارة الإسكان.

وطرحت وزارة الإسكان  2048 وحدة سكنية بتشطيبات فاخرة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى، بالحى السكنى "كابيتال ريزيدانس" (1056 وحدة بالمجاورة D1، و992 وحدة بالمجاورة D8)، بنموذج معمارى متميز، وبدأ تسجيل البيانات فى الموقع الإليكترونى (www.hdb-reservation.com)، لحجز الوحدات، ويستمر تسجيل البيانات حتى يوم غدا الثلاثاء، بينما سيبدأ الحجز (الخطوة الثالثة) من الساعة 10 صباح يوم الأحد 12/8/2018، وحتى الساعة 59 : 11 مساء يوم السبت 18/8/2018، موضحاً أن التخصيص بأسبقية الحجز (online).

وتتضمن شروط الحجز والاشتراطات العامة، أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وأن تكون له أهلية التصرف أو التعاقد، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته ولياً طبيعياً على قاصر أو وصيا عليه بقرار وصاية، ويمكن الحجز للمتقدم شخصياً بموجب الرقم القومى، وكذا الحجز للقاصر بموجب الرقم القومى من واقع شهادة الميلاد، ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز / التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائى، ويقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات، ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

وبشأن أسلوب السداد، يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل، على أن يتحمل العميل العمولات، ومصاريف التحويل من حسابه البنكى عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية: سويفت كود (HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، أو الـACH، عن طريق جميع البنوك أو هيئة البريد، أو تحويل داخلى ببنك التعمير والإسكان، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية: (اسم المتقدم للحجز رباعي – رقم بطاقة الرقم القومي 14 رقماً "سارية")، ويتم استكمال سداد 10 % بالإضافة إلي (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز، وفي حالة السداد لباقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ حجز الوحدة المطلوبة يتم خصم 7% من القيمة الإجمالية للوحدة، شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 10 بالإضافة إلي (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز.


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الإسكان: اختيار شقق العاصمة الإدارية وفقا لأسبقية الحجز بالموقع الإلكترونى

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

اشرف سلامة

تقنية التخصيص بأسبقية الوصول الالكترونى اللحظى : تقنية غير عادلة

اعتقد ان التخصيص بأسبقية الحجز الالكترونى سيؤدى الى عدم تكافؤ الفرص ، حيث انه بمجرد فتح الرابط الالكترونى التفاعلى فى لحظة محددة سيكون الضغط عليه فائق الحمل مما قد يؤدى (بل بالتأكيد سيؤدى ..) الى سقوط الرابط او على الاقل عدم تجاوبه مع كل المستخدمين بنفس السرعة والكفاءة ، وبالتالى عدم اتاحة نفس الفرصة لكل المستخدمين ، وبمعنى اصح سيفوز بالتخصيص فقط اصحاب الاجهزة او الخدمة الالكترونية الاعلى سرعة ، وإقتراحى ان يتم التخصيص بالقرعة العلنية تماما مثل كل ماسبق طرحه من قبل من وحدات سكنية او اراضى عن طريق وزارة الاسكان ، ارجو ان يتم مراجعة هذه النقطة الفاصلة فى الوقت المناسب

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