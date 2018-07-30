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الإثنين، 30 يوليه 2018 01:18 م
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عودة 292 مصريا من ليبيا وتداول 251 شاحنة عبر منفذ السلوم

الإثنين، 30 يوليه 2018 01:17 م
عودة 292 مصريا من ليبيا وتداول 251 شاحنة عبر منفذ السلوم منفذ السلوم - أرشيفية
أ. ش. أ
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قال مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، إن 292 مصرياً عادوا من ليبيا عبر منفذ السلوم البرى، بينهم 243 سافروا بصورة شرعية و49 بصورة غير شرعية، وتداول 251 شاحنة فى الاتجاهين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال مدير الأمن فى بيان له اليوم الإثنين، إنه تم أيضًا إنهاء إجراءات سفر ووصول 1087 شخصًا عبر المنفذ، منهم 273 مصريا، و814 ليبيا، وإنهاء إجراءات مغادرة 151 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية، ومواد البناء والرخام، من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبى، وإنهاء إجراءات وصول 100 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصرى.


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