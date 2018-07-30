طارق عامر: الاستثمار الأجنبى زاد بصورة ضخمة وصلت 60 مليار دولار فى سنتين

كتب محمود راغب - تصوير حسن محمد

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن الوضع الاقتصادى فى مصر شهد فى السنوات الماضية تحولا كبيرا سببه الرئيسى المصريين فى الداخل والخارج وتكاتفهم معا.

وأضاف محافظ البنك المركزى، خلال أول منتدى للمصريين فى الخارج، الذى تعقده وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، تحت شعار"فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك" ، بمقر جهاز التعبئة والإحصاء، أن المصريين فى الداخل قدموا تضحيات للحفاظ على استقرار الأمن فى مصر وتحملوا عبء القرارت الاقتصادية الأخيرة، كما أنهم ساندوا الاقتصاد من خلال التحويلات والثقة والدعم لبلدهم.

وأكد محافظ البنك المركزى، أن هناك العديد من المؤشرات التى تعكس تعافى الاقتصاد المصرى، أهمها زيادة الاستثمارالأجنبى فى مصر بصورة ضخمة وصلت لـ60 مليار دولار فى سنتين، قائلا:"بعد ما كان صفر.. دخلنا فى أقل من سنتين 38 مليار دولار استثمار أجنبى غير مباشر و 22 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر".

وأشار إلى أن مصر اتخذت سياسات رشيدة بجرأة من القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا :"لغينا جميع القيود على العمل المصرفى"، مضيفا :"صرفنا 2 تريليون فى التنمية خلال الثلاث سنوات الماضية".































































