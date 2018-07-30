ضبط 10169 قضية سرقة تيار كهربائى وتنفيذ 733 حكم حبس جزئى خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى - دينا الحسينى

وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى تسفر خلال 24 ساعة عن ضبط 10169 قضية وتنفيذ 733 حكم حبس جزئى.

وقام القطاع بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومى، وأسفرت الجهود خلال أمس فى مجال ضبط قضايا "سرقات تيار، مخالفة شروط تعاقد" عن ضبط 10169 قضية متنوعة من بينها 10112 قضية سرقة تيار كهربائى، و57 قضايا مخالفة شروط التعاقد.

وفى مجال ضبط تحصيل الغرامات تم ضبط 9415 قضية متنوعة منها 9410 قضية سرقة تيار كهربائى، 5 قضايا مخالفة شروط التعاقد، وفى مجال تنفيذ الاحكام "سرقات التيار الكهربائى" تم تنفيذ 733 حكم حبس جزئى.