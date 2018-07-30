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ضبط هاربين من أحكام بالسجن وتنفيذ 350 حكم جزئى بالغردقة

الإثنين، 30 يوليه 2018 09:55 ص
ضبط هاربين من أحكام بالسجن وتنفيذ 350 حكم جزئى بالغردقة حملة أمنية - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالبحر الأحمر برئاسة العقيد محمد عبد العظيم، من القبض على المحكوم عليه الهارب " محمد. ح " والهارب من حكم مؤبد   فى القضية رقم 7345 لسنة 2015 جنايات أول الغردقة " مخدرات " وغرامة  100 ألف جنية.
كما تم ضبط المحكوم عليه الهارب " محمد. ف "  والمحكوم علية بالسجن لمدة 3 سنوات فى القضية رقم 4196 جنايات ثان الغردقة لسنة 2016 " مخدرات "  وغرامة نصف مليون جنية.
 
كما تم ضبط 58  محكـوم عليهـم فــي جنح الحبس الجزئي 10 محكـوم عليهـم فــي جنح الحبس المستأنف وعدد 202 محكـوم عليـهم فــي جنح الغرامات الجزئية، و 10 محكـوم عليهـم فــي جنح الغرامات المستأنف، و 68 محكوم عليهم في جنح المخالفات، وكانت  بإجمـالي الأحكـام المنفذة 350 حكـــــــــم .
 
 

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