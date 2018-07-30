ضبط هاربين من أحكام بالسجن وتنفيذ 350 حكم جزئى بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالبحر الأحمر برئاسة العقيد محمد عبد العظيم، من القبض على المحكوم عليه الهارب " محمد. ح " والهارب من حكم مؤبد فى القضية رقم 7345 لسنة 2015 جنايات أول الغردقة " مخدرات " وغرامة 100 ألف جنية.

كما تم ضبط المحكوم عليه الهارب " محمد. ف " والمحكوم علية بالسجن لمدة 3 سنوات فى القضية رقم 4196 جنايات ثان الغردقة لسنة 2016 " مخدرات " وغرامة نصف مليون جنية.

كما تم ضبط 58 محكـوم عليهـم فــي جنح الحبس الجزئي 10 محكـوم عليهـم فــي جنح الحبس المستأنف وعدد 202 محكـوم عليـهم فــي جنح الغرامات الجزئية، و 10 محكـوم عليهـم فــي جنح الغرامات المستأنف، و 68 محكوم عليهم في جنح المخالفات، وكانت بإجمـالي الأحكـام المنفذة 350 حكـــــــــم .