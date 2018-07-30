صور.. وفد مصرى يصل إريتريا لتدريب أطباء أسمرة على أجهزة وكالة الشراكة

كتب : أحمد جمعة

صرح ياسر هاشم سفير مصر بإريتريا، بأنه فى إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر وإريتريا، وتفعيلا للتعاون الصحى بين البلدين، قام وفد من الفنيين المصريين من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية بزيارة أسمرة خلال الفترة من 15 – 25 يوليو الجارى لتركيب العديد من الأجهزة الطبية فى مجالات العيون والأسنان والجراحة العامة لإنشاء مراكز طبية متخصصة بالمستشفيات الإريترية، وتدريب الأطباء والفنيين الإريتريين على استخدامها.

وأضاف السفير ياسر هشام فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، بأن التعاون فى مجال الصحة والدواء من أبرز مجالات التعاون، ويأتى استمرارا للتواجد المصرى فى إريتريا وفى منطقة القرن الإفريقى كصانع للسلام والتنمية ورعاية مصالح مصر من خلال علاقات متميزة مع شعوب القارة الإفريقية.