صور.. وزير التعليم العالى يكشف: 3525 طالبا تخلفوا عن تنسيق المرحلة الثانية

وائل ربيعى – سيد الخلفاوى - تصوير أحمد معروف

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن هناك 3525 طالبا تخلفوا عن التقدم للمرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات، كما أن هناك 1320 طالبا وطالبة قد استنفذوا رغباتهم.

وأضاف عبد الغفار، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم الاثنين، أن مكتب التنسيق قد أتم توزيع 320507 طلاب وطالبات بالمرحلتين الأولى والثانية.

كانت الوزارة أعلنت أن يتم قبول طلاب الشعبة العلمية للمرحلة الثانية بحد أدنى 320 درجة فأكثر بنسبة 78.05%، ويبلغ عدد طلابها 144 ألفا و59 طالبا وطالبة، وبالنسبة للشعبة الأدبية تم قبول الطلاب بحد أدنى 285 درجة فأكثر، أي بنسبة 569.51% لأقل من 328 درجة ويصل عدد طلاب هذه المرحلة إلى 53 ألفا و864 طالبا وطالبة، ويبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 197 ألفا و923 طالبا وطالبة.