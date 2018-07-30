video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 05:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. وزير التعليم العالى يكشف: 3525 طالبا تخلفوا عن تنسيق المرحلة الثانية

الإثنين، 30 يوليه 2018 04:04 م
صور.. وزير التعليم العالى يكشف: 3525 طالبا تخلفوا عن تنسيق المرحلة الثانية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى – سيد الخلفاوى - تصوير أحمد معروف
إضافة تعليق

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن هناك 3525 طالبا تخلفوا عن التقدم للمرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات، كما أن هناك 1320 طالبا وطالبة قد استنفذوا رغباتهم.

 

وأضاف عبد الغفار، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم الاثنين، أن مكتب التنسيق قد أتم توزيع 320507 طلاب وطالبات بالمرحلتين الأولى والثانية.

 

كانت الوزارة أعلنت أن يتم قبول طلاب الشعبة العلمية للمرحلة الثانية بحد أدنى 320 درجة فأكثر بنسبة 78.05%، ويبلغ عدد طلابها 144 ألفا و59 طالبا وطالبة، وبالنسبة للشعبة الأدبية تم قبول الطلاب بحد أدنى 285 درجة فأكثر، أي بنسبة 569.51% لأقل من 328 درجة ويصل عدد طلاب هذه المرحلة إلى 53 ألفا و864 طالبا وطالبة، ويبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 197 ألفا و923 طالبا وطالبة.

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (1)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (2)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (3)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (4)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (5)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (6)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (7)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (8)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (9)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (10)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (11)
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. بدء مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2018

التعليم العالى

التنسيق

المرحلة الثانية من التنسيق

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

تنسيق المرحلة الثانية

نتيجة التنسيق

إعلان نتيجة التنسيق

تنسيق الثانوية العامة 2018

التنسيق 2018




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة