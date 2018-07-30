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صور.. وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج: "محدش يقدر علينا ولا هيقدر على مصر"

الإثنين، 30 يوليه 2018 06:35 م
صور.. وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج: "محدش يقدر علينا ولا هيقدر على مصر" السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج
كتب محمود راغب - تصوير حسن محمد
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أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنه لا يمكن لأحد أن ينزع عن المصريين ولائهم وانتمائهم لوطنهم، قائلة:"ولا جنسية ولا إقامة حضرتك واخدها فى الخارج عمرها هتنزع مصريتك وولائك لوطنك".
 
وأضافت الوزيرة، خلال أول منتدى للمصريين فى الخارج والذى تعقده وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، تحت شعار"فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك"، بمقر جهاز التعبئة والإحصاء، أن المصريين فى الخارج يضربون أروع الأمثلة فى الولاء والانتماء.
 
ووجهت وزيرة الهجرة التحية للمصريين فى الخارج على زيادة تحويلاتهم خاصة فى ظل الحالة الاقتصادية التى يشهدها الوطن، قائلة :"سبحان الله محدش يقدر علينا ولا هيقدر على مصر ومعندناش مشاكل كهرباء ولا عندنا مشاكل غاز وعندنا أمن فى مصر".
 
 
وأكدت وزيرة الهجرة للمصريين فى الخارج، قائلة :"نحن فى دولة آمنة مستقرة تنعم بمشروعات قومية على أعلى مستوى من بينها العاصمة الادارية الجديدة وغيرها".
 
 
 
صور منتدى للمصريين فى الخارج (1)
 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (2)

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (3)
 

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (4)

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (5)
 

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (6)
 

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (7)
 

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (8)
 

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (9)
 

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (10)

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (11)
 

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (12)
 

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (13)

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (14)
 

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (15)
 

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (16)
 

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (17)

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (18)
 

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (19)
 

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (20)
 

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (21)
 

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (22)

 

 
 

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