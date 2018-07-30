صور.. ورشة عمل "مركز المعلومات الدوائية" بجامعة الفيوم

الفيوم – رباب الجالى

نظمت كلية الصيدلة بجامعة الفيوم ورشة عمل بعنوان "مركز المعلومات الدوائية" وذلك صباح اليوم، بمدرج "2" بالكلية تحت رعاية الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور منى حافظ حته عميد كلية الصيدلة.

حضر ورشة العمل الدكتورة عزة السيد منسى رئيس قسم الصيدلة الأكلينكية بالكلية، والدكتورة هند الحسينى مدير مركز المعلومات الدوائية المصرى بوزارة الصحة، والدكتورة نورهان المنزلاوى قائد فريق مركز المعلومات عن المخدرات، والدكتورة رضوى أحمد المتخصصة فى معلومات المخدرات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

أوضحت الدكتورة هند الحسينى، أن الهدف الأساسى من الورشة هو تغيير مفهوم مهنة الصيدلى، وإعادة الاعتبار للمهنة، وأن تكون فى موضعها الصحيح فى منظومة العلاج، وأن يصبح الصيدلى شريكا للأطباء فى اختيار الدواء المناسب للمريض، ونظرا لخطورة التعامل مع الأدوية بدءًا من وصف الدواء إلى صرفة إلى تناوله، حيث إن سوء التعامل قد يؤثر على صحة وحياة المريض.

وأكدت على ضرورة الوصول إلى المعلومات الدوائية السليمة من مصادرها المعتمدة، مثل منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأمريكية المعتمدة فى مراجعة الدواء من خلال تعاون مركز المعلومات الدوائية بالوزارة مع المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية .



ورشة عمل مركز المعلومات الدوائية بصيدلية الفيوم



ورشة عمل مركز المعلومات الدوائية بصيدلية الفيوم