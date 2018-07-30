video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 04:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. ورشة عمل "مركز المعلومات الدوائية" بجامعة الفيوم

الإثنين، 30 يوليه 2018 03:44 م
صور.. ورشة عمل "مركز المعلومات الدوائية" بجامعة الفيوم ورشة عمل مركز المعلومات الدوائية بجامعة الفيوم
الفيوم – رباب الجالى
إضافة تعليق

نظمت كلية الصيدلة بجامعة الفيوم ورشة عمل بعنوان "مركز المعلومات الدوائية" وذلك صباح اليوم، بمدرج "2" بالكلية تحت رعاية الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور منى حافظ حته عميد كلية الصيدلة.

حضر ورشة العمل الدكتورة عزة السيد منسى رئيس قسم الصيدلة الأكلينكية بالكلية، والدكتورة هند الحسينى مدير مركز المعلومات الدوائية المصرى بوزارة الصحة، والدكتورة نورهان المنزلاوى قائد فريق مركز المعلومات عن المخدرات، والدكتورة رضوى أحمد المتخصصة فى معلومات المخدرات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

أوضحت الدكتورة هند الحسينى، أن الهدف الأساسى من الورشة هو تغيير مفهوم مهنة الصيدلى، وإعادة الاعتبار للمهنة، وأن تكون فى موضعها الصحيح فى منظومة العلاج، وأن يصبح الصيدلى شريكا للأطباء فى اختيار الدواء المناسب للمريض، ونظرا لخطورة التعامل مع الأدوية بدءًا من وصف الدواء إلى صرفة إلى تناوله، حيث إن سوء التعامل قد يؤثر على صحة وحياة المريض.

وأكدت على ضرورة الوصول إلى المعلومات الدوائية السليمة من مصادرها المعتمدة، مثل منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأمريكية المعتمدة فى مراجعة الدواء من خلال تعاون مركز المعلومات الدوائية بالوزارة مع المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية .

ورشة عمل مركز المعلومات الدوائية بصيدلية الفيوم (1)
ورشة عمل مركز المعلومات الدوائية بصيدلية الفيوم

 

ورشة عمل مركز المعلومات الدوائية بصيدلية الفيوم (3)
ورشة عمل مركز المعلومات الدوائية بصيدلية الفيوم

 

ورشة عمل مركز المعلومات الدوائية بصيدلية الفيوم (5)
ورشة عمل مركز المعلومات الدوائية بصيدلية الفيوم 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأيزو فى زيارة للمدن الجامعية للطالبات بجامعة الفيوم.. صور

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعة الفيوم

مركز المعلومات الدوائية




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة