صور.. مسئول أردنى: تعيين 15 % من الكفاءات فى المجالس المحلية المنتخبة

ماجد تمراز و أشرف عزوز - تصوير عمرو مصطفى

تناولت الجلسة الثانية من مؤتمر " اللامركزية في مصر ... الوضع الراهن والخطوات المستقبلية "، التجربة الأردنية في اللامركزية، والتى عرضها الدكتور علي خوالدة سكرتير عام مساعد بوزارة الشئون السياسية والبرلمانية بالأردن.

وقال "خوالدة"، إن اختصاصات المجالس المحلية في الأردن في إطار اللامركزية، والتي تركز علي الرقابة علي المرافق العامة، وأيضاً المهام وصلاحيات المجلس التنفيذي، ومهام المحافظ في ظل اللامركزية .

وأضاف، أن إقرار قانون اللامركزية في الأردن عام 2015، وتم إجراء الانتخابات البلدية عام 2016، مؤكداً أن تجربة اللامركزية في الأردن تنال دعماً كبيراً من الملك عبدالله الثاني، رغبة منه في إشراك المواطن في صنع القرار.

وقال، "خوالدة" إن تجربة اللامركزية في الأردن تواجه عدة تحديات منها نقص الخبرة لدى المجالس المنتخبة، ولذلك تم تعيين 15% من الكفاءات، كما أن موازنة المحافظات هي جزء من الموازنة العامة، وليست لها موازنة مستقلة.























































































































