صور.. محافظة بنى سويف تشهد "تجربة محاكاة" ضمن التدريب المشترك "صقر 30"

بنى سويف : هانى فتحى

شهد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف واللواء أ.ح خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ،واللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف والعقيد محمد جمعة حجازي المستشار العسكري للمحافظة ، مشروع إدارة ومواجهة إحدى الأزمات والكوارث بأحد المواقع الحيوية ،وذلك في إطار التدريب العملى المشترك "صقر30" لمجابهة الأزمات والكوارث الذي تجريه الأجهزة التنفيذية للمحافظة بالتعاون مع القوات المسلحة فى الفترةمن 29– 31 يوليو الجاري،وذلك للوقوف على كيفية استغلال الإمكانيات المتاحة فى مواجهة هذه الأزمات والكوارث.

وأجريت "تجربة محاكاة "لكيفية مواجهة تعرض إحدى محطات مياه الشرب لعمل إرهابى ، وعلى إثر ذلك تحركت جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة بمساعدة عناصر من قوات الدفاع الشعبي والعسكري، من خلال الدفع بمجموعة من المعدات وسيارات الإسعاف والنجدة والحماية المدنية والمفرقعات وقوات الأمن المركزي والصحة ، حيث تمت السيطرة على الموقف والتعامل المناسب مع التهديد والعملية الإرهابية.

من جانبه أبدى المحافظ سعادته بهذا المجهود الكبير الذي بذلته القوات المسلحة والشرطة وهذا المستوى المتقدم من التدريب الذي وصلت له قواتنا المسلحة وجهاز الشرطة، لافتا إلى الدور والتضحيات التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة في حفظ وأمن واستقرار الوطن ورد كيد من تسول له نفسه العبث بأمن مصر وحياة وممتلكات أبناءها.

فيما تقدًم اللواء أ.ح خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكري، بالشكر لجميع الأجهزة المشاركة بالمشروع بمحافظة بني سويف، مثنيا على جاهزيتها واستغلالها لكافة الامكانيات المتاحة، وسرعة وضع حلول فورية مع التنسيق المستمر فى الإجراءات بين كافة الجهات.

جدير بالذكر، أن المحافظة عقدت مؤخرا عدة اجتماعات تحضيرية بحضور ممثلى جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية وذلك لوضع اللمسات والتجهيزات النهائية الخاصة بتنفيذ التدريب الذى يهدف الى التأكد من استعداد المحافظة بجميع أجهزتها للتعامل مع اى احداث طارئة وكذلك تدريب مديري ومندوبي الأجهزة التنفيذية المختلفة على كيفية التعاون في إزالة الآثار الناتجة عن تلك الأحداث واتخاذ القرار السليم في الوقت والمكان المناسبين.







