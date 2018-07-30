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الإثنين، 30 يوليه 2018 01:22 م
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صور.. حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى الغربية

الإثنين، 30 يوليه 2018 12:12 م
صور.. حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى الغربية جانب من الحملة
الغربيه محمد طارق
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ترأس اللواء طلعت منصور السكرتير العام لمحافظة الغربية، حملة إزالة مكبرة بقريتى تاج العجم والمنشية الجديدة بمدينة السنطة لإزالة كافة التعديات واسترداد حق الدولة ضمن فاعليات الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وشارك فى الحملة كافة الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
 
وأسفرت الحملة عن إزالة 28 حالة، وتحقيق 10 حالات تقنين أوضاع بإجمالى مساحة بلغت 4175 م2، كما تم إزالة 8 حالات تعد على أملاك الصرف بمدينة زفتى، فيما أكد محافظ الغربية على أن المحافظة مستمرة فى إزالة كافة أشكال التعديات واسترداد حق الدولة وإحالة المخالفين إلى القانون وعدم التسامح مع أى متعدى.
 
وفى سياق آخر، أحال الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، 9 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية كفر حشاد التابعه لمركز كفر الزيات للتحقيق لتقصيرهم فى العمل. 
 
جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها رئيس المدينة، للوحدة الصحية بقريه كفر حشاد لمتابعة سير العمل ومتابعة مستوى الخدمة التى تقدم إلى المواطن، وبالتفتيش الإدارى تبين غياب 4 أطباء و4 من التمريض وإدارى وتم إحالتهم للتحقيق
 
كما قام اليوم رئيس المدينة بزيارة إلى الوحدة الصحية بقرية دلبشان للإطمئنان على سير العمل وانتظامه وتبين أن العمل قائم ومنتظم.

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

جانب من الحمله_1
جانب من الحملة

حملة لإزالة التعديات على املاك الدوله بالغربيه
حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالغربية

حملة لازالة التعديات على املاك الدوله في الغربيه
حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى الغربية

حمله للازاله التعديات على املاك الدوله في الغربيه
حمله لإزالة التعديات 

سكرتير عام المحافظه يترأس حملة إزالة التعديات
سكرتير عام المحافظه يترأس حملة إزالة التعديات
 
 
 
 
 

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