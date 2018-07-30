صور.. حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى الغربية

الغربيه محمد طارق

ترأس اللواء طلعت منصور السكرتير العام لمحافظة الغربية، حملة إزالة مكبرة بقريتى تاج العجم والمنشية الجديدة بمدينة السنطة لإزالة كافة التعديات واسترداد حق الدولة ضمن فاعليات الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وشارك فى الحملة كافة الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 28 حالة، وتحقيق 10 حالات تقنين أوضاع بإجمالى مساحة بلغت 4175 م2، كما تم إزالة 8 حالات تعد على أملاك الصرف بمدينة زفتى، فيما أكد محافظ الغربية على أن المحافظة مستمرة فى إزالة كافة أشكال التعديات واسترداد حق الدولة وإحالة المخالفين إلى القانون وعدم التسامح مع أى متعدى.