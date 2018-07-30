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صور.. انطلاق أول منتدى للمصريين فى الخارج بعرض فيلم "حكاية وطن"

الإثنين، 30 يوليه 2018 05:52 م
صور.. انطلاق أول منتدى للمصريين فى الخارج بعرض فيلم "حكاية وطن" السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج
كتب محمود راغب - تصوير حسن محمد
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افتتحت منذ قليل السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أول منتدى للمصريين فى الخارج، الذى تعقده وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، تحت شعار"فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك"، بمقر جهاز التعبئة والإحصاء، للمشاركة فى بحضور ومشاركة أبناء المصريين فى الخارج الذين يقضون إجازتهم فى مصر، ومسئولى الوزارات المختلفة والجهات الحكومية .
 
شارك فى افتتاح المنتدى طارق عامر محافظ البنك المركزى، اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، وحرم الشهيد أحمد المنسى، ومسئولو الوزارات والهيئات والجهات الحكومية ، فيما بدأ المنتدى بعرض فيلم "حكاية وطن".
 
ووصل عدد المسجلين الراغبين فى المشاركة بالمنتدى إلى 573 فردا من المصريين المقيمين بالخارج، خلال فترة التسجيل، عبر التطبيق الإلكترونى الذى دشنته الوزارة لتلقى بيانات المصريين المقيمين بالخارج الراغبين فى حضور فاعليات المنتدى، وطرح أهم المحاور الراغبين فى مناقشتها.
 
ويشهد المنتدى نقاشا موسعا لسماع أفكار وأطروحات المشاركين، وسيتضمن الإعلان عن إجراءات هامة بالتعاون مع الوزارات المعنية للتيسير على المواطنين بالخارج.
 
 كما يشهد المنتدى 6 ورش عمل فى جلسات بالتوازى لطرح كافة الاستفسارات وعقد حوارات مع مسئولى الوزارات المختلفة والجهات الحكومية المشاركة، ثم تأتى بعد ذلك الجلسة الختامية لمنتدى المصريين بالخارج.
 
كانت وزارة الهجرة، قد أعلنت مسبقًا عن إطلاق منتدى المصريين بالخارج تحت شعار "فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك"، كما دعت المصريين المقيمين بالخارج الراغبين فى المشاركة لتسجيل بياناتهم عبر تطبيق إلكترونى خاص بالمنتدى والذى استمر حتى يوم 15 يوليو الجارى.
 
صور منتدى للمصريين فى الخارج (1)
 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (2)

صور منتدى للمصريين فى الخارج (3)
 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (4)

صور منتدى للمصريين فى الخارج (5)
 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (6)
 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (7)
 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (8)
 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (9)
 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (10)

صور منتدى للمصريين فى الخارج (11)
 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (12)
 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (13)

صور منتدى للمصريين فى الخارج (14)
 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (15)
 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (16)
 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (17)

صور منتدى للمصريين فى الخارج (18)
 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (19)
 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (20)
 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (21)
 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (22)
 
 

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