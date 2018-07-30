شؤون إعاقة بني سويف: ورشة توعوية بأهمية التعايش السلمي بين أفراد المجتمع

بنى سويف :هانى فتحى

أناب المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، السكرتير العام اللواء عصام العلقامي، لحضور حفل تسليم شهادات الحصول على الورشة التوعوية التي نفذتها إدارة شؤون الإعاقة، بالإدارة العامة لخدمة المواطنين، بالتعاون مع مؤسسة فرح للتنمية، حيث أقيمت فعالية التسليم بقاعة المجلس التنفيذي بالديوان العام.

وحضر حفل تسليم الشهادات، كل من أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و محمد صفوت مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، و سيد سعد مدير إدارة شؤون الإعاقة بالمحافظة، و مايكل يوحنا المدير التنفيذي لمؤسسة فرح للتنمية، وسامح نسيم مسؤول التدريب بمركز الإبراهيمية للإعلام.

واشتملت محاور هذه الورشة، على تناول بعض القضايا المجتمعية والإنسانية المتعلقة ببعض فئات المجتمع وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية التعايش السلمي والتعامل الإنساني بين أفراد المجتمع، وأن يشترك الجميع في تحقيق هدف واحد وهو بناء الوطن والارتقاء به في شتى مجالات الحياة.