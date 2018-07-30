سقوط متهم لنصبه على مواطنين بحجة تسفيرهم لإحدى الدول العربيه بالغربية

الغربية - عادل ضرة

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مديرالمباحث الجنائية، من ضبط متهم لقيامه بالنصب على مواطنين بحجة تسفيرهم لإحدى الدول العربية والاستيلاء منهم على 112ألف جنيه إلا انه لم يفي بوعوده لهم.

كان مواطنون قد تقدموا ببلاغات للعميد مجدي عوض رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يتهمون "أحمد.ع.م" 32 سنة حاصل على دبلوم تجارة مقيم بقرية ميت هاشم مركز سمنود بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على 112 ألف جنيه مقابل تسفيرهم لإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يلتزم بوعوده ورفض رد المبلغ.

ووجه اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، بضبط المتهم، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة، وتم عرضه على النيابة العامة للتحقيق.

كما شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 3164 حكما قضائيا، منهم 1947حكم فى غرامات، 1111حكم فى جنح الحبس الجزئي و59 حكم مستأنف، و 3 أحكام فى جناية، وتحصييل 197870ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.