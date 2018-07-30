سعر اليورو اليوم الاثنين 30-7-2018 وارتفاع العملة الأوروبية

كتبت دانه الحديدى

ارتفع سعر العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 30-7-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، حيث بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصرى فى آخر تحديثات البنك الأهلى، 20.71 جنيه للشراء و20.87 جنيه للبيع.

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو، كالتالى.



سعر اليورو اليوم

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.78 جنيه للشراء

20.94 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.71 جنيه للشراء

20.87 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

20.71 جنيه للشراء

20.87 جنيه للبيع



اليورو اليوم

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.79 جنيه للشراء

20.94 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.79 جنيه للشراء

20.95 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.76 جنيه للشراء

20.91 جنيه للبيع



سعر عملة اليورو

الاتحاد الأوروبى: 1.3 بليون يورو حجم المشروعات المنفذة فى مصر

أكدت ساندرا دى وال نائب سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، أن حجم مشروعات الاتحاد لدعم مصر تصل لـ 1.3 بليون يورو، على مدار السنوات الماضية ، مضيفة أن مصر شريك رئيسى مع الإتحاد الأوربى فى مجالات التنمية المحلية واللامركزية .

وأضافت ساندرا دى وال، خلال مؤتمر "اللامركزية فى مصر.. الوضع الراهن والخطوات المستقبلية تجارب إقليمية"، أن ذلك المؤتمر يتضمن مجموعة من التجارب لتطبيق اللامركزية فى العديد من الدول، مثل الأردن وتونس وفرنسا، ونقلها لمصر من أجل تطبيق اللامركزية بشكل صحيح يساعد فى النهوض بالأوضاع الاقتصادية لمصر.