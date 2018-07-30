رئيس الوزراء يُطلق اسم الشهيد أحمد الغنام على مدرسة فى البحيرة

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بإطلاق اسم الشهيد أحمد السيد الغنام على مدرسة البكوات القبلية، مركز شبراخيت، محافظة البحيرة.