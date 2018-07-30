الرئيسية أخبار عاجلة رئيس الوزراء يُطلق اسم الشهيد أحمد الغنام على مدرسة فى البحيرة الإثنين، 30 يوليه 2018 10:32 ص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء كتبت هند مختار إضافة تعليق أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بإطلاق اسم الشهيد أحمد السيد الغنام على مدرسة البكوات القبلية، مركز شبراخيت، محافظة البحيرة. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. رئيس الوزراء يرأس اليوم اجتماع المجموعة الاقتصادية رئيس الوزراء يلتقى اليوم المبعوث التجارى البريطانى لبحث التعاون المشترك أحمد الغنام مجلس الوزراء مدبولي شهيد تسميه مدرسة تعرف على المكرمين خلال مؤتمر الرئيس السيسي للشباب شاهد فى دقيقة.. خارطة الكيانات القطرية الإرهابية فى الدول العربية من تل أبيب لأردوغان "شكراً لحسن تعاونكم معنا".. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين إسرائيل وتركيا لـ2856 مليون دولار فى 2017.. وصحيفة إسرائيلية تفضح الرئيس التركى: الصادرات نمت عقب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل رسائل الرئيس للشعب بمؤتمر الشباب.. السيسى: الفساد لا يحارب بالخواطر.. والدولة لا تريد منع الإنجاب ولكن تنظيم النسل.. ويؤكد: مصر تقدم للمواطن أقصى ما لديها.. والمرأة لا تقل أهمية عن الرجل بل تزيد لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة