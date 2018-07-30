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الإثنين، 30 يوليه 2018 10:53 م
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رئيس الأمن العام الجديد.. أحد رواد مدرسة الأمن الجنائى فى مصر

الإثنين، 30 يوليه 2018 09:42 م
رئيس الأمن العام الجديد.. أحد رواد مدرسة الأمن الجنائى فى مصر وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي
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تقلد اللواء علاء سليم، منصب مساعد وزير الداخلية للأمن العام، حيث ينتمى لمدرسة الأمن العام، وعمل بالقطاع لفترات زمنية طويلة، واكتسب خبرة فى مجال مكافحة الجريمة الجنائية وملاحقة تجار السلاح والمخدرات والهاربين من الأحكام القضائية.

 

عمل "سليم" مديرا لمباحث القليوبية، فساهم فى السيطرة على الخارجين عن القانون بالجعافرة، وأعاد الهدوء لمنطقة المثلث الذهبى، وقضى على العصابات التى تسطو على المواطنين وتسرقهم بالإكراه، فضلاً عن عمله كرئيس لمباحث الوزارة.

 

وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اعتمد حركة التنقلات السنوية لرجال الشرطة، والتى جاء بها اللواء علاء سليم رئيساً للأمن العام.


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