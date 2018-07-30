رئيسة وزراء بنجلاديش تعرب عن تقديرها لمصر خلال استقبال السفير المصرى

كتب : أحمد جمعة

التقى سفير مصر فى بنجلاديش وليد شمس برئيسة الوزراء شيخة حسينة بمقر إقامتها بالعاصمة البنغالية دكا يوم 26 يوليو الجارى، وذلك بحضور كبار مستشاريها والمسئولين بوزارة الخارجية، حيث نقل لها السفير تحيات رئيس الجمهورية وتقدير مصر للعلاقات التاريخية بين البلدين، وتطلعها إلى مزيد من التعاون فى جميع المجالات لخدمة مصالح الشعبين الصديقين، فضلا عن دعم مصر الكامل لبنجلاديش فى الأزمة الإنسانية التى تواجهها نتيجة نزوح أكثر من مليون شخص فى ضوء أزمة الروهينجا.

ومن جانبها، أعربت رئيسة الوزراء عن حبها وتقديرها الشديد لمصر، ملمحة إلى الدور البارز لمصر فى أعقاب استقلال بنجلاديش، ومشيرة فى هذا الصدد إلى زيارة الرئيس المصرى الراحل محمد أنور السادات ومقابلته لزعيم الأمة – آنذاك – نجيب الرحمن، حيث قام بإهداء الجيش البنغالى 30 دبابة.

ووجهت الشكر لمصر على دعمها لبنجلاديش خلال أزمة الروهينجا، فضلا عن المساعدات الإنسانية التى قدمتها مصر فى هذا الصدد خلال شهر ديسمبر من العام الماضى.

وأشارت رئيسة الوزراء إلى تطلعها لتطوير التعاون الثنائى بين البلدين، حيث رحبت برغبة بعض الشركات المصرية الاستثمار فى بلادها.

ووعدت بتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات أمامها. وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أكدت رئيسة الوزراء على تطلعها إلى الاستفادة من الخبرات المصرية فى هذا الشأن خاصة بعد نجاح الحملة التى يقوم بها الجيش المصرى حاليا للقضاء على التنظيمات الإرهابية فى محافظة شمال سيناء.

كما أعربت عن تقديرها للأزهر الشريف والمنح التى يقدمها سنويا للطلاب البنغال، وما لذلك من أهمية كبيرة فى نشر الفكر الوسطى للإسلام ومواجهة الفكر المتطرف.