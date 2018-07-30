رئيسة تايوان ستمرّ بالولايات المتحدة فى أغسطس أثناء جولة أمريكية

أ ف ب

أعلنت الحكومة التايوانية، أمس الاثنين، أن الرئيسة تساى اينج وين ستمرّ بالولايات المتحدة الشهر المقبل أثناء جولة تشمل باراجواى وبيليز، فى خطوة من شأنها إثارة غضب الصين.

وشهدت تايوان تآكل موقعها الدبلوماسي مع قرار جمهورية الدومينيكان تلتها بوركينا فاسو إقامة علاقات مع بكين. ولم تعد تعترف بالجزيرة إلا 18 دولة فى العالم. وستمرّ تساى بلوس أنجليس وهيوستن خلال جولة فى باراجواى وبيليز مقررة من 12 إلى 20 أغسطس.

ولدى سؤاله عما اذا كانت تساى تنوى لقاء مسؤولين أميركيين أثناء توقفها فى الأراضي الأمريكية، أجاب نائب وزير خارجية تايوان جوزى ليو "من المفترض أن يتمّ تأكيد التفاصيل".

ولا تعطي تايوان بشكل عام تفاصيل كثيرة فى شكل مسبق حول مسارات زيارات الرئيسة، خوفا من قدرة الصين على الحاق الضرر بهذه الجولات الدبلوماسية.