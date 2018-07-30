جبروت الاحتلال.. إسرائيل تقلل كميات المياه المخصصة للأسرى داخل السجون

كتب – محمود محيى

استمرار لسياسة القمع من جانب دولة الاحتلال الإسرائيلى فى حق الشعب الفلسطينى الأعزل، خاصة الأسرى داخل معتقلاتها، قرّرت السلطات الإسرائيلية تقليل كميات المياه المخصّصة للأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

وقالت القناة السابعة التابعة للتلفزيون الإسرائيلى، إن وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى جلعاد أردان، أصدر تعليمات لإدارة مصلحة السجون ببلورة طرق لتقليل كميات المياه فى أقسام الأسرى الفلسطينيين، بما فى ذلك تقليص فترات الاستحمام.

من جانبها، أوضحت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية فى تقرير لها، أن القرار الإسرائيلى يأتى فى أعقاب اتهام الأسرى الفلسطينيين بتعمّد هدر المياه داخل السجون، من خلال ترك الصنابير مفتوحة من أجل زيادة استهلاك المياه، وبالتالى إلحاق أضرار مادية بالحكومة الإسرائيلية، تقدّر بملايين الشواكل سنويًا، على حد زعمها.