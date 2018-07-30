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الإثنين، 30 يوليه 2018 01:23 م
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"تموين الإسماعيلية" توفر وحدات تسويقية متنقلة لشباب الخريجين

الإثنين، 30 يوليه 2018 11:56 ص
"تموين الإسماعيلية" توفر وحدات تسويقية متنقلة لشباب الخريجين نبيل الغريب محمد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح وجمال حراجى
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قال نبيل الغريب محمد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أعلن أنه من خلال التنسيق التام والتعاون المثمر فيما بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، فقد تم توفير فرص لشباب الخريجين للحصول على وحدات تسويقية متنقلة (بقالة – مجمدات) وذلك بالتنسيق مع المنسق العام لمشروع شباب الخريجين بالمديرية مدحت العجرودى.

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم أنه يشترط للتقديم بالمشروع إلا يزيد السن عن 45 سنة، وإلا يكون يعمل بالقطاع العام، أو الخاص، بالإضافة إلى 2 صورة الرقم القومى، و2 صورة المؤهل الدراسى، و2 صورة شهادة المعاملة العسكرية، و2 صورة شخصية، وفيش وتشبيه موجه لوزارة التموين، و 2 صورة من رخصة القيادة وملف بلاستيك، حيث تقدم الطلبات بمبنى مديرية التموين بالإسماعيلية خلف المحافظة الجديدة. 

 

 

 

 

 


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