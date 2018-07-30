تعيين مهاتير محمد رئيسا لصندوق الثروة السيادى فى ماليزيا

رويترز

قال مكتب رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، اليوم الاثنين، إنه تقرر تعيين رئيس الوزراء رئيسا لمجلس إدارة صندوق الثروة السيادى. وأضاف البيان أنه تقرر تعيين أربعة مديرين فى مجلس الصندوق من بينهم وزير الشؤون الاقتصادية محمد أزمين على.

وتابع أن التعيينات السابقة تسرى على الفور على أن يجرى فى وقت لاحق تعيين العضو المنتدب للصندوق البالغ حجمه 157.2 مليار رنجيت (38.77 مليار دولار).

وعرض العضو المنتدب للصندوق وكامل مجلس الإدارة الاستقالة الأسبوع الماضى فى أكبر تغيير بإدارة الشركات شبه الحكومية منذ تولى الحكومة الجديدة مقاليد السلطة.