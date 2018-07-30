video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 01:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تعيين مهاتير محمد رئيسا لصندوق الثروة السيادى فى ماليزيا

الإثنين، 30 يوليه 2018 01:23 م
تعيين مهاتير محمد رئيسا لصندوق الثروة السيادى فى ماليزيا مهاتير محمد
رويترز
إضافة تعليق

قال مكتب رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، اليوم الاثنين، إنه تقرر تعيين رئيس الوزراء رئيسا لمجلس إدارة صندوق الثروة السيادى. وأضاف البيان أنه تقرر تعيين أربعة مديرين فى مجلس الصندوق من بينهم وزير الشؤون الاقتصادية محمد أزمين على.

وتابع أن التعيينات السابقة تسرى على الفور على أن يجرى فى وقت لاحق تعيين العضو المنتدب للصندوق البالغ حجمه 157.2 مليار رنجيت (38.77 مليار دولار).

وعرض العضو المنتدب للصندوق وكامل مجلس الإدارة الاستقالة الأسبوع الماضى فى أكبر تغيير بإدارة الشركات شبه الحكومية منذ تولى الحكومة الجديدة مقاليد السلطة.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مهاتير محمد يستقبل الرئيس الفلبينى فى بوترا بيردانا

مهاتير محمد: السلطة ليست طريقا للإثراء بل لها هدف خاص لإنجاح البلاد

مهاتير محمد: إغلاق الحدود أمام اللاجئين السوريين ليس من الإنسانية فى شىء

مهاتير محمد

ماليزيا

كوالالامبور

صندوق الثروة السيادى

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
التعليم تعلن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

التعليم تعلن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

أولياء الأمور يعلنون ترحيبهم بتطوير منظومة التعليم.. ويؤكدون: لسنا ضد التغيير.. فقط نتخوف من آليات التنفيذ على أرض الواقع ولدينا 10 أسباب قد تدعو للقلق من النظام الجديد.. والتعليم: هناك ضمانات وكل خطوة مدروسة

أولياء الأمور يعلنون ترحيبهم بتطوير منظومة التعليم.. ويؤكدون: لسنا ضد التغيير.. فقط نتخوف من آليات التنفيذ على أرض الواقع ولدينا 10 أسباب قد تدعو للقلق من النظام الجديد.. والتعليم: هناك ضمانات وكل خطوة مدروسة

الصحة: تأمين احتياجات البلاد من البنسلين والأنسولين وأدوية الأنفلونزا لمدة عام.. رئيس أكديما: تبرعنا بـ15 مليون جنيه أدوية لفيروس سى و5 ملايين جنيه للوزارة لدعم إصلاحات الرئيس بالقطاع.. ونستهدف توفير 820 صنفا

الصحة: تأمين احتياجات البلاد من البنسلين والأنسولين وأدوية الأنفلونزا لمدة عام.. رئيس أكديما: تبرعنا بـ15 مليون جنيه أدوية لفيروس سى و5 ملايين جنيه للوزارة لدعم إصلاحات الرئيس بالقطاع.. ونستهدف توفير 820 صنفا

فيديو.. تعرف على صفقات الأهلى المنتظرة قبل غلق باب القيد الصيفي

فيديو.. تعرف على صفقات الأهلى المنتظرة قبل غلق باب القيد الصيفي

بعد منعها من ارتداء السروال نهائياً..ميجان ماركل تطل بالكحلى

بعد منعها من ارتداء السروال نهائياً..ميجان ماركل تطل بالكحلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة