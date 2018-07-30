تعرف على خطة "كهرباء الأقصر" لتطوير المحولات والمغذيات الجديد بمدينة الطود

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس حجاج عبده وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، عن أعمال الكهرباء التى تم تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء 2017/2018، فى نطاق مركز ومدينة الطود، حيث شملت إنشاء مغذى جهد متوسط 11 ك.ف من م.م العديسات 33/11 ك.ف، وذلك للتنسيق وإعادة توزيع الأحمال على المحولات القائمة وذلك بإجمالى تكلفة 2.8 مليون جنيه، كما تم إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بتركيب أعمدة جهد منخفض جديدة وموصلات ألومنيوم معزولة بإجمالى تكلفة 1.1 مليون جنيه، مما نتج عنه تحسين أداء شبكة الجهد المنخفض.

وأضاف وكيل وزارة الكهرباء – في بيان صحفى - أنه تم رفع قدرة عدد 15 محول قائم وذلك لقدرات أعلى سواء بتركيب محولات إضافية للمحولات القائمة أو إحلال المحول القائم بقدرة أكبر وذلك بتكلفة اجمالية 3.7 ملون جنيه، مما يساعد على تحسين الأداء للمناطق التى يتم تغذيتها من هذه المحولات، واستقرار التغذية الكهربية.

وتابع عبده، أنه تم احلال وتدعيم شبكات الجهد المتوسط القائمة وذلك بتركيب 3 كم كابلات جهد متوسط وذلك بتكلفة إجمالية 2.1 مليون جنيه، كما تم احلال الموصلات الأومنيوم العارية لشبكة الجهد المنخفض وذلك بتركيب موصلات ألومنيوم معزولة بإجمالى 35 كم.