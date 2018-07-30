تعرف على اللواء رفعت خضر مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الجديد

الشرقية- فتحية الديب

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الحركة العامة لتنقلات الشرطة، وتم تصعيد اللواء "رفعت السيد خضر" حكمدار شمال سيناء، مديرا للإدارة العامة لشرطة الكهرباء.

يذكر أن خضر من مواليد محافظة القليوبية، وعمل فترة طول بالبحث الجنائى بها، وتم تصعيده مديرا لمباحث الأقصر، ومنها مديرا للمباحث الجنائية بالشرقية، لمدة 3 سنوات، تم خلالها تصفية العديد من العناصر الإجرامية التى كانت تروع أمن المواطنين أمثال "البرناوى"، وتم ضبط ياسر بدر الدين ومحمود الأسود وسيد الزناتى، كما تم ضبط مايقرب من 120 خلية إرهابية وتصفية 5 من أنصار بيت المقدس بمزرعة بالصالحية قبل قيامهم بتنفيذ عمليات إرهابية بالمحافظة، وتم نقله للأمن العام بقنا، ومنها إلى شمال سيناء لمدة عامين وشغل منصب الحكمدار.