تعرف على السيرة الذاتية لمساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة

الإسماعيلية - صبرى غانم

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة لعام 2018 والتى تضمنت تعيين اللواء أمجد على عبدالفتاح، مساعدا لوزير الداخلية لمنطقة القناة.

بدأ اللواء أمجد عبدالفتاح عمله الشرطى بمديرية أمن الجيزة، ثم تولى منصب رئيس مباحث كفر الشيخ لمدة عامين، وتولى منصب مدير مباحث كفر الشيخ لمدة 4 أعوام، ثم تم نقله لمنصب مساعد مدير أمن قنا، ليتولى عقب ذلك منصب نائب مدير أمن الفيوم فى حركة التنقلات عام 2015، ثم تولى منصب نائب مدير أمن المنيا فى عام 2016 و2017.

وفى عام 2017 ، صدر قرارًا من وزير الداخلية بتعيينه مديرًا لأمن بورسعيد إلى أن تم تعيينه فى الحركة الأخيرة مساعدًا لوزير الداخلية لمنطقة القناة التى تضم محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.