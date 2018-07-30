تعرف على السيرة الذاتية لمساعد وزير الداخلية للمرور

كتب عبد الرحمن سيد

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات داخل قطاع المرور، وتم تعيين اللواء عصام شادى، مدير الادارة العامة للمرور مساعدا وزير الداخلية للمرور، خلفا للواء عصمت الأشقر مساعد الوزير السابق.

واللواء عصام شادى من القيادات الامنية المشهود لها بالكفاءة، والحنكة فى قطاع المرور،حيث عمل مدير مرور الإسماعلية منذ 2009 حتى 2014، ثم انتقل إلى الادارة العامة للمرور، وشغل مساعد المدير للمنطقة الشرقية بالإدارة، ثم وكيل الادارة العامة للطرق والعمليات.

كما سيقوم اللواء عصام شادى، مساعد الوزير الجديد للمرور، بإدخال أنظمة حديثة لقطاع المرور، لمواكبة الدول العربية والأجنبية، والعمل على حل مشاكل الزحامات المرورية، ونشر الخدمات المرورية أعلى الطرق على مدار اليوم بالكامل.

ويشرف مساعد الوزير للمرور الجديد على تطوير الطرق والمحاور الرئيسية التى أعلن عنها خلال الفترة الماضية منها أعمال استكمال محور روض الفرج والطريق الدائرى الإقليمى.