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الإثنين، 30 يوليه 2018 10:56 م
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تعرف على السيرة الذاتية لمدير أمن البحر الأحمر الجديد

الإثنين، 30 يوليه 2018 09:41 م
تعرف على السيرة الذاتية لمدير أمن البحر الأحمر الجديد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة التنقلات الرسمية لوزارة الداخلية، وشملت الحركة تعيين اللواء أشرف عز العرب مديرا لأمن البحر الأحمر خلفاً للواء حسام الدين كمال المدير السابق.

 

اللواء أشرف عز العرب من القيادات الأمنية المشهود لها بالكفاءة فى ادارات البحث المختلفة، حيث عمل لمدة 10 سنوات رئيسا لمباحث مدينة نصر، حيث مسك فيها بزمام الأمور، ثم عُين مفتشا بمديرية أمن القاهرة، ثم رئيس قطاع بها.

 

كما تولى اللواء تشرف عز العرب بعد ذلك مدير مباحث شرطة السياحة والآثار، ثم مدير لمباحث مصلحة السجون العام الماضى، وفى الحركة الأخيرة أصبح مديرا لأمن البحر الأحمر.

 


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