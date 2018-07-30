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الإثنين، 30 يوليه 2018 10:53 م
خالد صلاح
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تعاون بين التعليم والأزهر والشباب والرياضة بالمسابقات الرياضية للطلاب

الإثنين، 30 يوليه 2018 09:53 م
تعاون بين التعليم والأزهر والشباب والرياضة بالمسابقات الرياضية للطلاب جانب من الاجتماع
كتب لؤى على
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اجتمعت اليوم الدكتورة نوال حسنى، مدير عام الرعاية الرياضية بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم وبحضور الدكتور محمد صبحى، منطقة الغربية الأزهرية، وناقش اللقاء سبل وأوجه التعاون فيما يتعلق بإعداد مشروع مقترح للتعاون بين الإدارة العامة للرعاية الرياضية بقطاع المعاهد الأزهرية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة، بشأن إقامة مسابقات رياضية للأربعة مراكز الأولى على مستوى الجمهورية، بالنسبة للبنين (كرة القدم - كرة اليد - كرة السلة - كرة الطائرة)، وبالنسبة للفتيات (كرة اليد - كرة الطائرة).

 

بالإضافة إلى الانضمام للاتحاد المصرى للرياضة المدرسية ومخاطبة الإدارة العامة للرعاية الرياضية بشروط الانضمام، والمشاركة فى المشروع القومى للطلاب الموهوبين، والمشاركة فى مشروع بيبسى لطلاب المعاهد الأزهرية.

 

ويأتى هذا اللقاء ضمن حرص الإدارة العامة للرعاية الرياضية على تعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم، والسعى نحو تطوير مخرجات العملية التعليمية وتذليل كل الصعوبات التى تواجة ممارسة الأنشطة الرياضية بالمعاهد الأزهرية التى تشكل مصدرا أساسيا لصناعة الأبطال، بما يواكب تطورات العصر وخلق جيل متميز رياضيا من أبناء الأزهر الشريف، يمثل مصر فى المحافل المحلية والدولية.

 

​وذلك فى إطار الارتقاء بالتربية الرياضية بالأزهر الشريف وتحت رعاية وتوجيهات فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، والشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومحمود صبيحة رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية.


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