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الإثنين، 30 يوليه 2018 06:14 م
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تشغيل قسم القسطرة بمستشفى جامعة بنى سويف بعد عام من إغلاقه

الإثنين، 30 يوليه 2018 04:59 م
تشغيل قسم القسطرة بمستشفى جامعة بنى سويف بعد عام من إغلاقه أطباء قسم القسطرة بمستشفى جامعة بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عن إعادة تشغيل قسم القسطرة بالمستشفى الجامعى بعد توقفه لمدة عام على خلفية نشوب حريق اندلع بغرفة ماكينات جهاز قسطرة القلب.

وأضاف منصور حسن، فى تصريح له اليوم: إن الجامعة خصصت 300 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية على ثلاثة سنوات لتصبح بالكود العالمى مطابقة للمواصفات العالمية، موضحًا أنه جار إنشاء المركز القومى للأطفال ذوى الإعاقة، كما سوف نقوم بتشغيل مستشفى 24 سريرا لعلاج الأورام بالتنسيق مع وزارة الصحة إضافة إلى مستشفى للأمراض النفسية وعلاج الإدمان ومستشفى متخصصة للحروق.

 


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