تشغيل قسم القسطرة بمستشفى جامعة بنى سويف بعد عام من إغلاقه

وأضاف منصور حسن، فى تصريح له اليوم: إن الجامعة خصصت 300 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية على ثلاثة سنوات لتصبح بالكود العالمى مطابقة للمواصفات العالمية، موضحًا أنه جار إنشاء المركز القومى للأطفال ذوى الإعاقة، كما سوف نقوم بتشغيل مستشفى 24 سريرا لعلاج الأورام بالتنسيق مع وزارة الصحة إضافة إلى مستشفى للأمراض النفسية وعلاج الإدمان ومستشفى متخصصة للحروق.