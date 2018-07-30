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الإثنين، 30 يوليه 2018 08:11 م
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ترامب يؤيد موقف إيطاليا الحازم بشأن قضية الهجرة غير الشرعية

الإثنين، 30 يوليه 2018 07:50 م
ترامب يؤيد موقف إيطاليا الحازم بشأن قضية الهجرة غير الشرعية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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أيد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، موقف إيطاليا الذى وصفه بـ" الحازم" بشأن قضية الهجرة غير الشرعية وما اتخذته من إجراءات صارمة مؤخرًا فيما يتعلق بتعزيز الأمن على حدودها.

وقال ترامب - خلال لقائه برئيس وزراء إيطاليا، جوزيبى كونتي، بالبيت الأبيض نقله تليفزيون "ٍسى إن إن " الأمريكى اليوم الإثنين إن عددا قليلا من البلدان تبنت هذا الموقف، والذى يراه ترامب من وجهة نظره الأمر الصواب، مشددًا على أنه يتعين على العديد من البلاد الأوروبية الأخرى أن تتخذ مثل هذه الإجراءات، معربًا عن قناعته بأن الدول التى تبنت هذا الموقف منذ فترة طويلة وضعهم الحالى أفضل بكثير.
كما نوه ترامب بأن محادثاته الثنائية مع كونتى ستتطرق إلى أمور تتعلق بالتجارة، والشئون العسكرية. 


من جانبه، وجه كونتى الشكر إلى ترامب على استقباله الحار بالبيت الأبيض، معربًا عن أمله أن تكون المحادثات بينهما مثمرة.


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