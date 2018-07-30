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الإثنين، 30 يوليه 2018 09:48 م
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ترامب: مستعد للقاء القادة الإيرانيين "فى أى وقت" - صور

الإثنين، 30 يوليه 2018 08:41 م
ترامب: مستعد للقاء القادة الإيرانيين "فى أى وقت" - صور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وكونتى
رويترز
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه مستعد للاجتماع مع الزعماء الإيرانيين بدون شروط مسبقة لبحث سبل تحسين العلاقات بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الإيرانى وقال "إذا كانوا يريدون اللقاء فسوف نلتقي".

وعندما سئل فى مؤتمر صحفى بالبيت الأبيض عما إذا كان مستعدا للاجتماع مع الرئيس الإيرانى حسن روحانى قال ترامب "سألتقى مع أى شخص. أنا مؤمن بالاجتماعات" خاصة فى الحالات التى يكون فيها خطر الحرب قائما.

وأضاف الرئيس الأمريكى "سأجتمع بالتأكيد مع (المسؤولين في) إيران إذا أرادوا الاجتماع" وقال إنه سيطلب "عدم وجود شروط مسبقة".

كما أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا ستبقى قائمة فى الوقت الراهن ولن يتم تعديلها، على الرغم من القمة التى عقدها مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين فى هلسنكى.

ترامب ورئيس وزراء إيطاليا
ترامب ورئيس وزراء إيطاليا

 

ترامب وكونتى
ترامب وكونتى

 

جانب من المؤتمرالصحفى
جانب من المؤتمرالصحفى

 

رئيس الوزراء الإيطالى
رئيس الوزراء الإيطالى

 


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