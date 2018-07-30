video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 02:41 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس مجند متهم بقتل نزيل دار أيتام فى مطاردة أمنية بأكتوبر 15 يوما

الإثنين، 30 يوليه 2018 01:08 م
تجديد حبس مجند متهم بقتل نزيل دار أيتام فى مطاردة أمنية بأكتوبر 15 يوما محكمة - صورة أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، للمرة الثالثة حبس مجند 15 يوما على ذمة التحقيقات، التى تجريها النيابة فى اتهامه بقتل نزيل إحدى دور الأيتام بمدينة 6 أكتوبر، خلال مطاردته من قبل الأمن بعد اتهامه بحيازة مواد مخدرة.
 
وكشفت التحقيقات، أن الشاب المتوفى يدعى "حسن.م" وأنه من نزلاء إحدى دور الأيتام بمدينة 6 أكتوبر، وأثناء متابعة قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين مدينة 6 أكتوبر، الحالة الأمنية بالمدينة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، اشتبه رجال المباحث فى عدد من الأشخاص بمحيط الدار، وأثناء تفتيشهم وفحص هويتهم هرب أحدهم، فطارده أفراد القوة وأطلق مجند النار صوبه، فأصيب بطلق نارى، وسقط على الأرض متوفيا.
 
تلقى اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، اخطارا يفيد بأنه أثناء متابعة قوة تابعة لإدارة تأمين أكتوبر، للحالة الأمنية بدائرة قسم أول أكتوبر، أمام دار أيتام شاهد رجال المباحث عددا من الأشخاص فى محيط الدار، وأثناء محاولة فحصهم هرب أحدهم، فتم مطاردته، وأطلق أحد أفراد القوة الرصاص، فأصابه بطلق نارى، ما أسفر عن مفارقته الحياة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحقيقات حادث جثث المريوطية تكشف غياب أطفال عن دار أيتام غير مرخصة بالقاهرة

نيابة العجوزة تندب المعمل الجنائى لفحص حريق نشب داخل دار أيتام بالعجوزة

تجديد حبس مجند فى واقعة مقتل نزيل دار أيتام خلال مطاردته أمنيا فى 6 أكتوبر

نزيل دار ايتام

أكتوبر

مجند

قتل

مطاردة أمنية

اخبار الحوادث

حوادث

أخبار المحاكم اليوم




لا تفوتك
وزير الدفاع يتفقد القوات بشمال سيناء ويشيد بالروح القتالية لأبطال الجيش والشرطة

وزير الدفاع يتفقد القوات بشمال سيناء ويشيد بالروح القتالية لأبطال الجيش والشرطة

التعليم تعلن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

التعليم تعلن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

أولياء الأمور يعلنون ترحيبهم بتطوير منظومة التعليم.. ويؤكدون: لسنا ضد التغيير.. فقط نتخوف من آليات التنفيذ على أرض الواقع ولدينا 10 أسباب قد تدعو للقلق من النظام الجديد.. والتعليم: هناك ضمانات وكل خطوة مدروسة

أولياء الأمور يعلنون ترحيبهم بتطوير منظومة التعليم.. ويؤكدون: لسنا ضد التغيير.. فقط نتخوف من آليات التنفيذ على أرض الواقع ولدينا 10 أسباب قد تدعو للقلق من النظام الجديد.. والتعليم: هناك ضمانات وكل خطوة مدروسة

الصحة: تأمين احتياجات البلاد من البنسلين والأنسولين وأدوية الأنفلونزا لمدة عام.. رئيس أكديما: تبرعنا بـ15 مليون جنيه أدوية لفيروس سى و5 ملايين جنيه للوزارة لدعم إصلاحات الرئيس بالقطاع.. ونستهدف توفير 820 صنفا

الصحة: تأمين احتياجات البلاد من البنسلين والأنسولين وأدوية الأنفلونزا لمدة عام.. رئيس أكديما: تبرعنا بـ15 مليون جنيه أدوية لفيروس سى و5 ملايين جنيه للوزارة لدعم إصلاحات الرئيس بالقطاع.. ونستهدف توفير 820 صنفا

فيديو.. تعرف على صفقات الأهلى المنتظرة قبل غلق باب القيد الصيفي

فيديو.. تعرف على صفقات الأهلى المنتظرة قبل غلق باب القيد الصيفي

بعد منعها من ارتداء السروال نهائياً..ميجان ماركل تطل بالكحلى

بعد منعها من ارتداء السروال نهائياً..ميجان ماركل تطل بالكحلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة