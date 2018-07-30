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الإثنين، 30 يوليه 2018 06:14 م
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بروتوكول لحماية الطفل فى كفر الشيخ بالتعاون مع منظمة اليونيسف

الإثنين، 30 يوليه 2018 05:12 م
بروتوكول لحماية الطفل فى كفر الشيخ بالتعاون مع منظمة اليونيسف بحث بروتوكول لحماية الطفل في كفر الشيخ بالتعاون مع منظمة اليونيسف
كفر الشيخ – محمد سليمان
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ناقش المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، اليوم الإثنين،مع أمين محارب، مساعد مدير برنامج حماية الطفل بمنظمة اليونيسف، ويوسف أحمد عبدالعزيز، منسق برامج حماية الطفل بمنظمة اليونيسف،خطة العمل الخاصة بتفعيل لجان حماية الطفل بالمحافظة، تفعيلاً لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين المجلس القومي للأمومة والطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسف "،تنفيذاً لتكليفات اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ،بتطوير الخدمات النوعية وتلبية احتياجات أبناء المحافظة وحماية الطفل.

ويأتي الإجتماع للتنسيق ولتحديد موعد، لتوقيع مشروع بروتوكول تعاون بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة،ومحافظة كفرالشيخ لحماية حقوق الطفل، والحفاظ على النشأ وتنمية مهاراتهم.

 

 

 


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