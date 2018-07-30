برلمان مقدونيا يصوت لصالح إجراء استفتاء 30 سبتمبر المقبل حول تغيير الإسم

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صوت 68 من بين 120 مشرعًا فىبرلمان مقدونيا ، اليوم الإثنين ، لصالح إجراء استفتاء عام يوم 30 سبتمبر المقبل بشأن تغيير اسم البلاد بحسب الاتفاق مع اليونان ، وبشأن مطالب بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسى(ناتو) والاتحاد الأوروبي.

وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية أن البرلمان وافق على أن يكون السؤال المطروح فىالاستفتاء هو "هل تؤيد انضمام مقدونيا إلى حلف الناتو وإلى الاتحاد الأوروبى، وهل تقبل الاتفاق الذىأُبرم بين جمهورية مقدونيا واليونان بشأن تغيير الاسم؟" ، فيما تغيب مشرعو المعارضة القومية لحزب "منظمة الداخلية المقدونية الثورية - الحزب الديمقراطىللوحدة الوطنية المقدونية" عن حضور جلسة التصويت فىالبرلمان.

تجدر الإشارة إلى أن الناتو دعا مقدونيا فىيونيو الماضىللبدء فىمحادثات انضمامها إلى التحالف، وذلك فىأعقاب إبرام اتفاق مع اليونان المجاورة بشأن تغيير اسم الدولة اليوغسلافية السابقة ، حيث أن هذا الاتفاق من شأنه أن ينهىنزاعًا قائمًا بين اليونان ومقدونيا منذ 27 عاما ؛ لما تراه اليونان أن استخدام مثل هذا الإسم من جانب جارتها مقدونيا ينطوىعلى أطماع إقليمية فىمنطقة تحمل الإسم ذاته فىشمال اليونان.