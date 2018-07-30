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اليوم.. خضوع 5 مسئولين بداخلية فرنسا للاستماع فى قضية حارس ماكرون

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:24 ص
اليوم.. خضوع 5 مسئولين بداخلية فرنسا للاستماع فى قضية حارس ماكرون الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وحارسه
كتب : أحمد علوى
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قالت لجنة التحقيقات التابعة لمجلس الشيوخ الفرنسى، والتى تباشر التحقيق فى قضية الكسندر بينالا "حارس ماكرون" المتورط فى أعمال عنف ضد متظاهرين، إن 5 من كبار مسئولى الداخلية الفرنسية سيخضعون اليوم الأثنين لجلسة استماع للإدلاء بأقوالهم فى الواقعة التى تمت فى أوائل شهر مايو الماضى خلال مظاهرة مناهضة لقانون العمل.

ووفقا لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، إن مسئولى الداخلية هم جون مارى جيرييه، وستيفان فراتاسى، مديرى مكتب وزير الداخلية جيرار كولومب، والكولونيل ليونيل لفارنى مدير الفرقة الأمنية برئاسة الجمهورية، ميشبل لالند، رئيس شرطة هوت بروفنس التى وقعت فيها الواقعة، وكذلك رئيس شرطة إقليم بوش دو رون.

ويذكر أن السياسيين المؤيدون للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أجمعوا على التنديد بـ "الاستغلال السياسى" من قبل المعارضة لقضية ألكسندر بينالا، المعاون السابق للرئيس والمتهم بارتكاب أعمال عنف بحق متظاهرين.

 


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