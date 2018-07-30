اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولى لتمكين ذوى الإعاقة برعاية الرئيس السيسى

كتبت: هبة السيد

تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الإثنين المؤتمر الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتمكين الاشخاص ذوى الإعاقة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات أهمية بالغة لذوى الإعاقة من حيث مبدأ الاختيار والفرص، فهى تمكنهم من المشاركة الكاملة فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتهم وقد أدركت الوزارة كيف يمكن أن تحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ثورة فى حياة الأشخاص ذوى الإعاقة، ولذا اتخذت خطوات ملموسة تجاه تحسين نوعية حياتهم من خلال مساعدتهم على الاستقلال وتمكينهم.

ويأتى المؤتمر فى إطار توجيه الدولة العناية للأشخاص ذوى الاعاقة وإعلان عام 2018 عاما لذوى الإعاقة، كما يأتى فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة باستخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية لدمج وتمكين ذوى الإعاقة التى تم اطلاقها فى مايو 2016 من أجل توفير الاتاحة التكنولوجية لهم، و تطويع الحلول التكنولوجية من أجل توفير الخدمات التعليمية والصحية للأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير منح تدريبية تؤهلهم للاندماج فى سوق العمل والحصول على وظيفة مناسبة.



و يعمل قطاع المسئولية والخدمات المجتمعية التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الإتاحة التكنولوجية لمدارس الطلاب ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتدريب معلمى التربية الخاصة والدمج على استخدام التكنولوجيا المساعدة فى التعليم.



وفى إطار تطوير تطبيقات وبرامج التكنولوجيا المساعدة التى تساعد على تمكين ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم مشروعات الابتكار التكنولوجى فى مجالات التكنولوجيا المساعدة وذلك من خلال مسابقة تمكين.



كما تقوم الوزارة بإنشاء مراكز مجتمعية دامجة باستخدام التكنولوجيات المساعدة من أجل دعم الوصول إلى المعرفة والمعلومات وبناء القدرات وذلك فى محافظات القاهرة والفيوم وجنوب سيناء والبحر الأحمر والجيزة، والعمل على الإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوى الإعاقة للجهات الحكومية.

و تم مؤخرا توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية لتوفير التكنولوجيا الحديثة للقطاعات الخدمية بوزارة الداخلية لتسهيل وتيسير التعامل مع الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال التطبيقات الإلكترونية والأجهزة اللوحية والحاسب الآلى المزودة بشاشات تعمل باللمس، للتواصل الفعال مع ذوى الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم، المكفوفين"، ويسمح التطبيق الجديد بتحويل لغة الإشارة إلى نص مكتوب دون الحاجة إلى وجود مترجم للغة الإشارة، كما يتيح التطبيق الجديد تفاعل المكفوفين معه .



وبموجب هذا البروتوكول سيتم تقديم كافة التسهيلات للأشخاص ذوى الإعاقة لتطوير الخدمات المقدمة لهم من وزارة الداخلية خاصة المتعلقة باستخراج مستندات الأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل.



ولقد حصلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2017 من الاتحاد الدولى للاتصالات عن مشروع الإتاحة التكنولوجية فى التعليم للأشخاص ذوى الإعاقة الذى تنفذه الوزارة على مستوى الجمهورية، كما حصلت مصر على جائزه Zero projectلعام 2017 التى منحت للعشر دول الأكثر ابتكارا فى سياسات توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة.