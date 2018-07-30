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الإثنين، 30 يوليه 2018 03:10 م
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النيابة الصينية تحقق مع 3 مسئولين كبار فى اتهامات تتعلق بالفساد

الإثنين، 30 يوليه 2018 01:46 م
النيابة الصينية تحقق مع 3 مسئولين كبار فى اتهامات تتعلق بالفساد الشرطة الصينية ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)
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وجهت نيابة الشعب العليا بالصين اتهامات إلى 3 مسئولين كبار باستغلال مناصبهم فى التربح وقبول رشا.

وذكرت نيابة الشعب العليا اليوم الاثنين، أن النائب السابق لمدير دائرة الدعاية للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى "لو وى" اتهم باستغلال منصبه واستغلال مسئولين آخرين لتحقيق أرباح وقبول مبلغ ضخم من الأموال والممتلكات، وتم تحويل القضية إلى محكمة الشعب بمقاطعة (تشجيانج) شرق الصين.

وأضافت النيابة أنها وجهت اتهامات إلى مسؤولين اثنين سابقين هما "مو جيان تشنج" الرئيس السابق لمدير فريق فحص الانضباط الذى أرسلته لجنة فحص الانضباط المركزية إلى وزارة المالية، و"تشانج جيه هوي" النائب السابق لمدير اللجنة الدائمة لمجلس مقاطعة خبى لنواب الشعب الصينى، وذلك بالاستفادة من منصبيهما واستغلال مسؤولين آخرين لتحقيق أرباح وقبول مبلغ ضخم من الأموال والممتلكات.

وأشارت النيابة إلى أنه تم تحويل القضيتين إلى محكمة الشعب المتوسطة فى بكين، ومحكمة الشعب المتوسطة فى تايوان.

 


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