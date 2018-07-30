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الإثنين، 30 يوليه 2018 10:35 م
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المملكة السعودية تعلن إكتمال استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

الإثنين، 30 يوليه 2018 09:29 م
المملكة السعودية تعلن إكتمال استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام حجاج
أ ش أ
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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى بالمملكة السعودية الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إكتمال كافة الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال الموسم الحالى .. مشيرا الى أن الخطة هذا العام تناولت عددا من المحاور تتمثل فى المحور الخدمى والمحور الإدارى والبشرى والمحور التوجيهى والإرشادى والمحور الهندسى والفنى والمحور الإعلامى والتقنى .

وأشار المسئول السعودى وفقا لوكالة الأنباء السعودية - إلى أنه يتم الإعداد لتلك المحاور بالحرمين الشريفين لتطوير العمل وتحسين مستوى الأداء وتأهيل الموارد البشرية والإستثمار فى إنسان الرئاسة ، وموظفيها المميزين ومنسوبيها المؤهلين المفعمين بالنشاط والحيوية والتفاعل والإيجابية لتحلق بالإدارات إلى سماء التميز والإبداع فى تناغم وتعاون وتكاتف بما يحقق مصلحة العمل وعلى مدار الساعة لضمان تقديم أفضل الخدمات لقاصدى الحرمين الشريفين،وذلك لإبراز الجهود والإنجازات التى تقدمها الدولة بالحرمين الشريفين وعنايتهما بقاصديهما.

وقال إنّ خطة الرئاسة خلال موسم الحج لهذا العام تعمل على تحقيق عدد من الأهداف تشمل تقديم العون لضيوف الرحمن على تأدية مناسكهم بكل يسر وسكينة وهدوء مع الحرص على تنفيذ خطتها المعدة دون عوائق تُذكر، وأن تكون إمكاناتها متاحةً لحجاج بيت الله الحرام مع الحرص على توجيههم بالحكمة والموعظة الحسنة، وتوفير جميع الخدمات اللازمة, وتهيئة جميع المرافق والإمكانات والتأكد من جاهزيتها على الوجه الذى يتطلع إليه ولاة الأمر، مبيناً أن ذلك يتم بمشاركة وتنسيق مع الإدارات والجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة .


وأضاف السديس أنه روعى فى هذه الخطة شمولها وتنوعها ومراعاتها المدة الزمنية لوجود الحجاج فقد امتدت شهرين كاملين من أول ذى القعدة الى نهاية ذى الحجة وتكامل محاورها .. موضحا أن الرئاسة تعمل على الترجمة الفورية لخطب الجمعة فى الحرمين الشريفين إلى عشر لغات لتصل الرسالة السامية لهذا الدين لمختلف الحجاج بلغاتهم المتنوعة وإطلاق البرامج والمسابقات العلمية والحوافز التشجيعية لضيوف الرحمن ومقرأة الحرمين للقرآن الكريم ومقرأة الحديث النبوى الشريف واستفادة رواد الحرمين منها مشيرا إلى أن ترجمة خطبة عرفة لهذا العام حظيت بشرف ترجمة فورية ليستفيد منها حجاج بيت الله الحرام بلغاتهم المختلفة وأعراقهم المتنوعة.


وأوضح أنَّ الإدارات المختصة تقوم بتوفير الخدمات , وهيأت جميع الأبواب والسلالم خلال موسم الحج البالغ عددها (210) أبواب بالمسجد الحرام و (100) باب بالمسجد النبوي، و (28) عدد السلالم الكهربائية بالمسجد الحرام، و(4) سلالم كهربائية بالمسجد النبوى وعدد العبّارات (7) , ومدخل واحد مخصص لدخول الجنائز , وفيما يخص سقيا زمزم، فيوجد عدد من المشربيات الرخامية ، بلغ ع و(23,000 ) حافظة بالمسجد النبوى , وعدد الخزانات الأستان أستيل (352) خزاناً، وعدد (10,000) عربة عادية, وعدد (700) عربة كهربائية .


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