video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 09:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الكوريتان تعقدان محادثات عسكرية فى بانمونجوم غدا

الإثنين، 30 يوليه 2018 08:27 ص
الكوريتان تعقدان محادثات عسكرية فى بانمونجوم غدا مفاوضات بين الكوريتان
رويترز
إضافة تعليق

تعقد الكوريتان الدورة التاسعة للمحادثات العسكرية، صباح الثلاثاء، فى دار السلام فى الجانب الجنوبى من قرية الهدنة بانمونجوم.

وذكرت وكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية أن المحادثات العسكرية بين الكوريتين التى تأتى بعد مرور 47 يوما من محادثاتهما العسكرية الأخيرة التى جرت 14 يونيو الماضى، سوف تركز على سبل تنفيذ الاتفاقات فى القطاع العسكرى وفق ما نص عليه إعلان بانمونجوم.

وتتطرق المحادثات أيضا إلى إجراءات تحويل المنطقة المنزوعة السلاح إلى منطقة سلام مثل نزع السلاح فى المنطقة الأمنية المشتركة فى بانمونجوم وسحب القوات والمعدات من مراكز حرس الحدود.

ومن المنتظر أن يتشاور الجانبان بشأن العملية المشتركة بين الكوريتين والولايات المتحدة للتنقيب عن رفات الجنود.

وقالت مصادر إن الجانب الجنوبي سيقترح على الشمال وقف الأعمال العدائية فى البحر الغربى وتحديد خط الحد الشمالى فى البحر الغربى كمنطقة سلام.
 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقاتلات كورية جنوبية تعترض طائرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوى لـ"سول"

صدور الترجمة الكورية لـ فرانكشتاين فى بغداد للعراقى أحمد سعداوى

منغوليا: نرغب فى المساعدة بعقد قمة يابانية - كورية شمالية

الكوريتان

دار السلام

بانمونجوم

المنطقة المنزوعة السلاح

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
تعرف على المكرمين خلال مؤتمر الرئيس السيسي للشباب

تعرف على المكرمين خلال مؤتمر الرئيس السيسي للشباب

شاهد فى دقيقة.. خارطة الكيانات القطرية الإرهابية فى الدول العربية

شاهد فى دقيقة.. خارطة الكيانات القطرية الإرهابية فى الدول العربية

من تل أبيب لأردوغان "شكراً لحسن تعاونكم معنا".. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين إسرائيل وتركيا لـ2856 مليون دولار فى 2017.. وصحيفة إسرائيلية تفضح الرئيس التركى: الصادرات نمت عقب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل

من تل أبيب لأردوغان "شكراً لحسن تعاونكم معنا".. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين إسرائيل وتركيا لـ2856 مليون دولار فى 2017.. وصحيفة إسرائيلية تفضح الرئيس التركى: الصادرات نمت عقب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل

رسائل الرئيس للشعب بمؤتمر الشباب.. السيسى: الفساد لا يحارب بالخواطر.. والدولة لا تريد منع الإنجاب ولكن تنظيم النسل.. ويؤكد: مصر تقدم للمواطن أقصى ما لديها.. والمرأة لا تقل أهمية عن الرجل بل تزيد

رسائل الرئيس للشعب بمؤتمر الشباب.. السيسى: الفساد لا يحارب بالخواطر.. والدولة لا تريد منع الإنجاب ولكن تنظيم النسل.. ويؤكد: مصر تقدم للمواطن أقصى ما لديها.. والمرأة لا تقل أهمية عن الرجل بل تزيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة