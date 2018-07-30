الكوريتان تعقدان محادثات عسكرية فى بانمونجوم غدا

رويترز

تعقد الكوريتان الدورة التاسعة للمحادثات العسكرية، صباح الثلاثاء، فى دار السلام فى الجانب الجنوبى من قرية الهدنة بانمونجوم.

وذكرت وكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية أن المحادثات العسكرية بين الكوريتين التى تأتى بعد مرور 47 يوما من محادثاتهما العسكرية الأخيرة التى جرت 14 يونيو الماضى، سوف تركز على سبل تنفيذ الاتفاقات فى القطاع العسكرى وفق ما نص عليه إعلان بانمونجوم.

وتتطرق المحادثات أيضا إلى إجراءات تحويل المنطقة المنزوعة السلاح إلى منطقة سلام مثل نزع السلاح فى المنطقة الأمنية المشتركة فى بانمونجوم وسحب القوات والمعدات من مراكز حرس الحدود.

ومن المنتظر أن يتشاور الجانبان بشأن العملية المشتركة بين الكوريتين والولايات المتحدة للتنقيب عن رفات الجنود.

وقالت مصادر إن الجانب الجنوبي سيقترح على الشمال وقف الأعمال العدائية فى البحر الغربى وتحديد خط الحد الشمالى فى البحر الغربى كمنطقة سلام.

