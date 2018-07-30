video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 05:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الكسب غير المشروع" يتلقى 12 طلب تسوية جديدة بقيمة 9 ملايين جنيه

الإثنين، 30 يوليه 2018 04:17 م
"الكسب غير المشروع" يتلقى 12 طلب تسوية جديدة بقيمة 9 ملايين جنيه وزارة العدل
كتب إبراهيم قاسم
إضافة تعليق

قالت مصادر رفيعة المستوى، إن جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل تحت إشراف المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، تلقى 12 طلب تصالح جديدة بقيمة 9 ملايين جنيه من بعض صغار موظفى الدولة والممولون الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية، والذين يرغبون فى سداد ما عليهم من أموال مستحقة للدولة مقابل إنهاء القضايا المتهمين فيها سواء باستغلال النفوذ أو جرائم العدوان على المال العام .

وأوضحت المصادر، أن هناك لجنتين داخل جهاز الكسب غير المشروع تختصان بعمليات التسوية المقدمة ممن حصلوا على أموال عامة بدون وجه حق، إحداهما خاصة بتلقى طلبات التصالح فى جرائم استغلال النفوذ وتضخم الثروة من خلال الكسب غير المشروع والأخرى خاصة بطلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام .

وأضافت أن اللجنة الاولى والمنوطة بجرائم الكسب غير المشروع تلقت 4 طلبات تصالح بقيمة 3 مليون جنيه، بينما تلقت لجنة العدوان على المال العام 8 طلبات بقيمة 6 ملايين جنيه، مشيرة إلى أنه فور استلام طلبات التصالح تم ندب لجان خبرة لتحديد المبلغ محل الجريمة، وتقدير عناصر الثروة المقدمة للتصالح.

وأشارت المصادر، إلى أنه حال الانتهاء من فحص الطلبات سيتم إبلاغ اصحابها بالمبالغ التى قدرتها لجان الخبراء عليهم وفى حال جدية الطالب فى الدفع سيتم الموافقة على الطلب بعد استيفاء البيانات المطلوبة وفى حالة عدم الجدية سيتم رفضه.

كان مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، وافق فى 13 يوليو الجارى على 23 طلب تصالح انتهت لجنة التصالحات فى جرائم العدوان على المال من فحصها خلال الشهر يوليو الجارى بقيمة 10 ملايين جنيه .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس مدير إدارة بأحد البنوك 7 سنوت وتغريمه 18 مليون جنيه بقضية كسب غير مشروع

تفاصيل إحالة مديرين بشركة الكروت الذكية للجنايات..المتهمان حققوا 60 مليون جنيه كسب غير مشروع من أموال محدودى الدخل..وسمحا باستخدام مليون كارت موقوف أدت لازدواجية وصرف سلع لغير مستحقيها ووقف كروت لمستحقى الدعم

حبس محمد كمال الشاذلى وضبط وإحضار والدته وشقيقته فى قضية "كسب غير مشروع".. ثروتهم منذ 6 سنوات قدرت بنحو 3.5 مليار جنيه.. شقق بالقاهرة الجديدة وأرض بالمنوفية وسيارات فارهة وشركات سياحية أبرز الممتلكات

وزارة العدل

اموال عامه

حواث

اخبار حوادث مصر

اخبار حوادث اليوم

الكسب غير المشروع




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة