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الإثنين، 30 يوليه 2018 12:52 م
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القبض على سائق تاكسى سرق حقيبة بها أموال وهواتف من سيدة بالمطار

الإثنين، 30 يوليه 2018 12:19 م
القبض على سائق تاكسى سرق حقيبة بها أموال وهواتف من سيدة بالمطار السائق المتهم بسرقة حقيبة حريمى فى القاهرة
كتب إبراهيم أحمد - أحمد حربى
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ألقت مباحث قسم شرطة الوايلي، القبض على سائق تاكسى استولى على حقيبة حريمى بداخلها دولارات وهواتف محمولة .

البداية كانت أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة الوايلى، الأوضاع الأمنية أمام مسجد النور، حيث اشتبه في السيارة المارة تحمل أرقام ع ل ر 724 ماركة هيونداي فيرنا بيضاء اللون " تاكسي" حيث شاهد حقيبة يد حريمي بالكرسي المجاور لقائد السيارة ، وباستيقافه، تبين أنه شخص يدعى سيد .م.ر.م. 52 سنة سائق ، وبفحص حقيبة اليد الحريمي عثر بداخلها علي 2 هاتف محمول، ومبلغ مالي 900 جنيه، وبطاقة رقم قومي باسم  رشا .ر.ن.ع. ، فيزا كارد ، ومبلغ  4500 درهم إماراتي، و100 دولار أمريكي.

وبمناقشة المتهم عن مصدر الحقيبة المضبوطة حيازته، اعترف بسرقتها من سيدة حال سيرها  بمطار القاهرة بدائرة قسم شرطة النزهة، حيث تم  التوصل للمجني عليها،وتبين أنها رشا .ر.ن.ع. 43 سنة حاصلة على بكالوريوس تجارة، وبعرض المضبوطات عليها تعرفت عليها، واتهمته بالسرقة ، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


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