الفاو تسلم 135 رأس ماعز لـ27 سيدة معيلة لتحسين الأحوال المعيشية بمطروح

(أ.ش.أ)

سلمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" اليوم الاثنين، 135 رأس ماعز برقى لـ27 سيدة معيلة بواقع 5 رؤوس للسيدة، بالإضافة إلى نصف طن أعلاف لكل سيدة لتحسين الأحوال المعيشية والمساهمة فى زيادة دخلها، وتحسين التغذية على مستوى الأسرة، وخاصة الأطفال.

يأتى ذلك فى إطار مشروع حصاد المياه والممارسات الزراعية الجيدة من أجل تحسين الأحوال المعيشية وزيادة الإنتاج واستدامته فى المناطق الزراعية المطرية بمحافظة مطروح، والذى تنفذه منظمة (الفاو)، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بتمويل من برنامج الاتحاد الأوروبى المشترك للتنمية الريفية.

حضر الاحتفالية التى أقيمت بهذه المناسبة، ممثلون عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وبرنامج الاتحاد الأوروبى المشترك للتنمية الريفية، إلى جانب ممثلين عن محافظ مطروح، ومديرية الزراعة، والجمعيات الزراعية التعاونية، ومراكز الإرشاد الزراعية بالمحافظة، ونقابة الفلاحين، وممثلين عن مجلس حكماء مطروح ومجلس العمد والمشايخ، وممثلين عن المربين والمزارعين.

كما عقدت الفاو ورشة عمل لعرض نتائج المسح الحقلى الاستقصائى وإقرار الخطة النهائية للمشروع، بالتعاون وبحضور ممثلين من الجهات المذكورة، والتى أقيمت تحت رعاية علاء أبو زيد، محافظ مطروح.

من جانبه، قال حسين جادين ممثل منظمة الفاو فى مصر، إن المشروع يهدف إلى زيادة الإنتاجية للزراعات المطرية فى محافظة مطروح، وتحقيق الاستدامة فى المحاصيل الزراعية المطرية، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان فى المحافظة، كما يهدف أيضا إلى زيادة المخزون المائى من مياه الأمطار والاستفادة القصوى منها بإنشاء 400 بئر جديدة.

وأضاف أن أنشطة المشروع تتضمن أيضا، نشر وتحسين آليات الممارسات الزراعية الجيدة فى 100 مزرعة، وزراعة 2000 فدان من تقاوى الشعير والقمح المحسنة، وتوزيع دواجن بياضة على السيدات، وتحصين قطعان الماعز والأغنام، وتوزيع تيوس دمشقية لتحسين مواصفات الماعز البرقى، بالإضافة إلى تحسين المراعى من خلال زراعة شتلات وبذور المراعى المتأقلمة مع ظروف الجفاف بالمنطقة.

بدوره، قال رئيس فريق عمل برنامج الاتحاد الأوروبى المشترك للتنمية الريفية ماريو مارجوتا، إنه يجب الأخذ فى الاعتبار الاستفادة من خبرات المشروعات السابقة التى نفذت وتنفذ فى مطروح مع مراعاة التنسيق والتكامل بين هذه المشروعات، كما أكد مارجوتا استعداد البرنامج لترويج الأغنام البرقى كمؤشر جغرافى لمحافظة مطروح.

يشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة مسئولة عن إدارة وتنسيق جميع أنشطة المشروع من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل للمخزون المائى والأمطار، وبناء قدرات المزارعين عبر تحسين الممارسات فى مجال إنتاج التين والزيتون واللوز والشعير والقمح، ونشر أصناف جديدة متأقلمة مع ظروف المنطقة مع تحقيق أعلى إنتاجية، واستخدام تكنولوجيا حديثة فى مجال الزراعة من آلات وميكنة زراعية، بالإضافة إلى التدريبات العملية للمزارعين لتحسين الإنتاجية والتسويق للمنتجات الزراعية.

وتم توقيع عدد من الاتفاقيات من أجل تنظيم جمعيات لصغار المزارعين وتوفير التدريبات والتطبيقات العملية ضمن المشروع، علما بأن برنامج الاتحاد الأوروبى المشترك للتنمية الريفية (EU-JRDP) هو عبارة عن مداخلة للتنمية الريفية تحت مظلة برنامج الجوار الأوروبى للزراعة والتنمية الريفية (ENPARD)، وهى مبادرة أطلقها الاتحاد الأوروبى لتترجم التزامه نحو شمولية النمو والاستقرار ليتضمن الدول المجاورة له، كما يقوم بتنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبى المشترك للتنمية الريفية (EU-JRDP) الوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS، وتقدر تكلفة البرنامج 21.89 مليون يورو ممولة كليا من قبل الاتحاد الأوروبي، والمدة الزمنية لتنفيذ البرنامج 5 سنوات (2015-2019(.